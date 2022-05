La Fira de Maig de Campos no tendrá el concurso morfológico de vacas de raza frisona

La Fira de Maig de Campos del próximo fin de semana no contará este año con el concurso morfológico de vacas de raza frisona. En su lugar tres vaquerías de Campos y una de Porreres suplirán la falta del concurso con una muestra de vacas.

La alcaldesa Francisca Porquer (PP) señala que «fue una decisión tomada hace meses, en el momento de organizar la feria. En aquél momento la situación sanitaria no era la misma que ahora». Porquer indica que en todo momento hay la intención de mantener el concurso presente y como uno de los actos principales de la Fira de Maig, conocida popularmente como la Fira de les vaques.

El traslado de los animales de las explotaciones ganaderas de Menorca, principales valedores de la feria, se debe preparar con mucho tiempo de antelación es por ello que en su momento se decidió no realizar el concurso.Porquer indica que «los ganaderos, tanto los de Menorca como los locales comprendieron la situación y se decidió no organizar el concurso este año». Por ello y para que la feria pueda contar con la presencia de vacas, elemento imprescindible de la muestra, cuatro vaquerías de Mallorca acercaran sus animales hasta el recinto ferial para que los visitantes puedan conocer, y valorar, la importancia de las vacas. Los participantes serán los de S.A.T. Son Carbó, Hort de Son Coves, Sa Vinya y Can Roca. Los animales estarán en el recinto desde el viernes hasta el domingo.