El hospital de Manacor rinde homenaje a sus profesionales en su 25 aniversario

Aquienes somos visitantes del Llevant nos ha llamado siempre la atención el uso constante de la expresión «súper» entre los manacorins y en los municipios cercanos. Por eso, y apropiándome de un término que me chocó por primera vez que lo escuche en boca del ex alcalde de Sant Llorenç Mateu Puigròs no puedo más que felicitar a Manacor y a la comarca por haber disfrutado estos 25 años de su hospital, con sus defectos, pero «súper».