L’Ajuntament de Manacor, des de la seva àrea d’Urbanisme i Habitatge al capdavant de la qual es troba Núria Hinojosa, ha posat en marxa una segona convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació de façanes. El termini per sol·licitar-les acabarà el proper 10 de maig i el muntant total dels ajuts puja a 500.000 euros, una xifra similar a la de la primera fase.

Manacor Posa’t Guapa és el nom de la campanya que respon, en paraules de Hinojosa «al compromís de l’Ajuntament de fomentar la rehabilitació i la reforma» com a eina per mantenir vius els nuclis urbans. «Faltava aquesta empenta als propietaris per animar-los a fer les reformes» afegeix la regidora. Els requisits perquè són que l’edificació es trobi en sòl urbà i la façana sigui visible des de la via pública i en cap cas no es concediran a aquelles que es trobin fora d’ordenació urbana, tinguin obert expedient d’infracció o s’hagin construït sense llicència.

A la primera fase del pla, el termini de presentació de documents del qual va concloure el setembre de l’any passat, es van aprovar un total de 63 expedients, quedant fora al voltant de 50. Als propietaris d’aquests últims és precisament als que s’ha procurat avisar de la nova oportunitat, per garantir que la voluntat d’embellir els diferents nuclis de població no quedi desatesa.

Entre les millores d’aquesta segona convocatòria, Hinojosa destaca la senzillesa de la redacció de les peticions, que farà més senzill presentar-les. La dotació econòmica de 500.000 euros anirà desglossada en dues línies principals, una primera destinada a construccions catalogades o que se situïn al centre històric i una segona per a edificacions en general. «Les millores a realitzar amb aquests fons hauran de ser homogènies a tot l’edifici», assegura la regidora, «però com que no sempre les finques tenen administradors, es tindrà en compte aquest factor a l’hora d’analitzar les peticions i els requisits s’emmotllaran a les diferents circumstàncies». Les subvencions arriben al 50 % dels costos de rehabilitació i permetran embellir façanes, reparar balcons o altres elements arquitectònics similars, reparar humitats, etcètera, amb un topall de 400 euros per metre quadrat de façana per als edificis catalogats i de 100 euros per a la resta d’edificis del terme municipal Tot això per descomptat no només a la ciutat de Manacor, sinó a tots els nuclis de població del municipi.

«Els resultats de la primera campanya ja són visibles en molts punts i aquests crec que animarà més propietaris a decidir-se per arreglar l?aspecte dels seus habitatges», sosté Hinojosa. «A més hem aconseguit un gran consens pel que fa a aquesta mesura al ple de l’Ajuntament, per la qual cosa crec que independentment del color del consistori en el futur, es mantindrà com una mesura positiva per al municipi. Tota la documentació necessària es troba a la web de l’Ajuntament i en aquesta mateixa institució és on caldrà presentar les sol·licituds.