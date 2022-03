Manacor destina 2,2 millones del remanente a reformar Can Bauçà

El Ajuntament de Manacor destinará 2,2 millones de euros del remanente municipal a la reforma del edificio municipal de Can Bauçà, en la calle Major. El proyecto consiste en rehabilitar las cuatro plantas no reformadas todavía. Asimismo está previsto llevar a cabo una actuación para cumplir la normativa de accesibilidad y la normativa básica de edificios, como evacuación de incendios, además de mejorar las condiciones energéticas y de aislamiento. Este proyecto permitirá una reestructuración y reagrupamiento de los servicios municipales. El edificio de Can Bauçà fue adquirido en 2004.

El último pleno ordinario aprobó la incorporación de 3,1 millones de euros del remanente municipal. Además de la reforma de las plantas de Can Bauçà, se destinan 215.306 euros a la adquisición de terrenos para la ampliación del aparcamiento del hospital. Otro de los proyectos es la futura escoleta de s’Illot a la que se destinan 398.969 euros. El Ajuntament firmó en octubre de 2021 un convenio con la Conselleria d’Educació para mejorar la oferta de plazas públicas del primer ciclo de Educación Infantil. La escoleta tendrá 30 plazas. Otras inversiones que se llevarán a cabo con el remanente municipal son 188.000 euros para la mejora del contrato de socorrismo ante la actualización de la catalogación de las playas del municipio y 57.400 euros para maquinaria, instalaciones y utillaje de turismo y torres de vigilancia.