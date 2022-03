Desconvocada la huelga de jardinería en Manacor

El sindicato CCOO ha informado que los trabajadores de la empresa Acciona, que se encarga de una parte del servicio de jardinería en Manacor, han desconvocado la huelga indefinida, que empezaba este lunes, después de haber alcanzado un acuerdo entre la empresa y los empleados con la intermediación de la Direcció general de Treball del Govern.

Entre estos acuerdos se establece el pago de un plus de peligrosidad y respetar los períodos de vacaciones solicitados en 2022 y, a partir de 2023, según convenio. Los trabajadores convocaron la huelga después de denunciar retrasos salariales de 2.000 euros por incumplimientos del convenio. Desde CCOO indicaron que los motivos de la huelga, que afectaba a ocho trabajadores, eran que la empresa no abonaba correctamente el plus de peligrosidad y que tampoco se abonaban los pluses salariales durante los permisos y licencias.

Después de no haber alcanzado un acuerdo en la negociación en el TAMIB el pasado viernes, las partes fueron convocadas por la Direcció general de Treball, que ha mediado en el conflicto.