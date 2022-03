Endavant no ve justificada la subida del 50 % del sueldo del regidor de Policía de Ses Salines

El pleno de ses Salines aprobó el pasado lunes, y con los votos a favor del equipo de gobierno (PP, PI y Ciudadanos) la subida del sueldo del regidor de Policia, Colau Escales (Ciudadanos). El portavoz del grupo de la oposición Endavant, Bernat Roig, dijo que no ve justificado este aumento de sueldo y que el edil pase de tener el 50 % de dedicación al 75 % diciendo que «el trabajo de este regidor no se ve reflejado en los plenos porque no hace propuestas ni interviene».

El alcalde Juan Rodríguez explicó que «este regidor tiene un aumento de sus funciones y más presencia en los trabajos que desarrolla». Además de estar al frente de la Policía Local «y participar en las tareas de los agentes, Colau Escales se encarga de Protección Civil y tiene más carga de trabajo por lo que debe tener más dedicación», según el alcalde. Roig lamentó también que el alcalde Rodríguez se subiera el sueldo hace un año «porque dijo que estaría más por el Ajuntament durante los meses de invierno, pero no se lo bajó cuando llegó el verano. Cuando nosotros estábamos en el gobierno, una edil se subió el sueldo en verano por tener más carga de trabajo, pero se lo volvió a bajar en invierno». Rodríguez respondió que «a pesar de las subidas de sueldo ni yo ni los portavoces del PI y Ciudadanos cobramos tanto como Roig cuando era alcalde. Todos percibimos el 75 % del sueldo que él cobraba durante la legislatura pasada».