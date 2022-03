Desde el escenario del Teatre Principal d’Inca la Assemblea Antipatriarcal de Manacor lanzó el sábado por la noche un ultimatum al Ajuntament de Manacor para que acabe la discriminación de las mujeres en las fiestas de Sant Antoni. «Exigimos al equipo de gobierno municipal que en 2023 no financie unas fiestas que impiden a las mujeres bailar». Las palabas, pronunciadas por Marta Servera y Margalida Gelabert al recoger el premio de IBDona, que reconoce su lucha feminista en las fiestas, fueron especialmente aplaudidas.

El alcalde de Manacor, Miquel Oliver, declinó este domingo pronunciarse sobre esta exigencia que se refiere a una cuestión «en la que estamos trabajando», dijo. La Assemblea Antipatriarcal lucha desde 2016 para que las fiestas populares sean más feministas. Marta Servera y Margalida Gelabert quisieron compartir el premio con el Col·lectiu de Dones de Llevant y especialmente con Antònia Matamales «feminista y amiga que nos dio coraje para sacar tres dimònies el 16 de enero y promover debate cuando prácticamente nadie se atrevía a cuestionar este tema tan sagrado y visceral en público».

Las jóvenes ahondaron en su discurso en la lucha feminista. «Queremos aprovechar este altavoz para decir fuerte y claro que en 2023 no queremos ver ningún Joan Fedelic diciendo barbaridades o Mateu Joan en versión manacorina, queremos dones caixeres en Ciutadella y las queremos en todas las fiestas en las que las mujeres aún no tenemos los mismos derechos. Porque se trata de derechos, no de caprichos», sentenciaron.