El PP de Binissalem acusa al alcalde Víctor Martí (UxB) de «intentar sacar rédito electoral con el pago de facturas» y de «hacer crear a los acreedores que no se abonan porque la oposición vota en contra de ello en los plenos». La polémica surge a raíz del último pleno municipal, al que asistió una persona que reclamó al alcalde el pago de unas facturas que el Ajuntament no había hecho efectivo. Según el PP binissalemer, «estas facturas proceden de las extrajudiciales de los años 2018, 2019 y 2020. Son encargos del alcalde con informes en contra de Intervención y que no estaban contemplados en el presupuesto. Ahora el alcalde intenta hacernos responsables del impago de algunas de estas facturas, mientras que hay otras que sí las ha pagado».

Avisan de que «no consentiremos que el alcalde siga contratando trabajos que, pese a saber que no va a poder pagar, nos sigue acusando de ser los que no quieren que se paguen, aunque los técnicos ya le hayan advertido de que no se pueden abonar». Entre las facturas que no se han hecho efectivas figuran «obras diversas, realización de servicios e incluso intentos de pagar por materiales que habían sido denunciados como robados». El alcalde responde diciendo que «se trata de una cuestión política. No se pagan las facturas porque PP y PSOE las votan en contra, al estar UxB en minoría y ser esta una potestad del pleno. Las facturas extrajudiciales se generan anualmente en todas las administraciones, las mismas que el PP aprobó cuando estaba en el gobierno local y con los mismos informes. Binissalem ha sido el único Ayuntamiento de Balears donde se ha votado en contra, existiendo crédito para pagarlas».