La línea 343 de bus conecta desde este jueves Santa Eugènia y Santa Maria

A partir de este jueves, Santa Eugènia y Santa Maria vuelven a estar conectados por una línea de bus, una reivindicación de ambos ayuntamientos desde que, en 2017, fuese suprimida la antigua conexión de transporte público entre los dos municipios. Este miércoles, el conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, y los alcaldes de Santa Eugènia, Joan Riutort, y de Santa Maria, Nicolau Canyelles, presentaron el nuevo servicio de transporte público que entrará en funcionamiento hoy mismo con cinco frecuencias diarias en cada sentido. Ambos alcaldes justificaron la demanda de este servicio por la estrecha relación y servicios que comparten ambos municipios.

«Las personas mayores y los estudiantes serán los más beneficiados, para ir al médico, al notario, a Correos, al instituto o de compras, entre muchos otros servicios que los taujans realizan en Santa Maria», apuntó Riutort. El conseller Marí destacó «la apuesta del Govern por ampliar el transporte público para promover una movilidad más sostenible» y reclamó a ambos alcaldes que animen a sus vecinos a usar esta nueva línea 343 «para justificar que ha merecido la pena el esfuerzo y garantizar su continuidad».

El bus tendrá tres paradas en Santa Eugènia, una en el pueblo y otras dos en los núcleos de ses Coves y Can Xaca. Sin embargo, no parará en los llogarets de ses Alqueries ni ses Olleries. En Santa Maria, hará paradas en el aparcamiento de Can Gulla y en el instituto. De este modo pretende facilitar el transporte de alumnos que, además, pueden hacerlo gratuitamente hasta los 17 años con la Tarjeta Intermodal.