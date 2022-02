Las ayudas aplicables al olivar serán hasta un 55 % superiores para Baleares

Los productores de olivar de Baleares podrán obtener ayudas hasta un 55 por ciento más elevadas que los de la Península, si adoptan las prácticas sostenibles para los cultivos - no específicas del olivo - que serán subvencionables con la entrada en vigor de la Política Agraria Europea para el periodo 2023-2027. Así lo anunció este miércoles la consellera d’Agricultura, Mae de la Concha, en una reunión con la mesa sectorial del aceite. Una de las novedades de la PAC son los «eco esquemas», que premian las prácticas agrícolas sostenibles que se aplican a determinados cultivos. Existen siete tipos de «eco esquemas» y tres de ellos son aplicables al olivar: la conservación de la biodiversidad en las parcelas; el uso de cubiertas vegetales espontáneas o sembradas y la incorporación de los restos de poda triturados al suelo. Sobre cada hectárea de cultivo se puede aplicar un «eco esquema» concreto.

Uno de los factores de la nueva PAC más relevantes para el campo balear ha sido el reconocimiento a los costes de la insularidad. En este sentido, el productor del sector del aceite de Balears que aplique estas prácticas sostenibles percibirá hasta un 55 por ciento más que otro de la Península. Dentro de los tres tramos de importes que se establecen, como ejemplo, mientras un agricultor peninsular percibirá una ayuda de 71,63 euros, un productor de las Illes Balears recibiría por el mismo concepto 111,63 euros, un 55,84 por ciento más.

Agricultura señala, asimismo, que pese a la satisfacción por estas novedades, serán los propios productores quienes tendrán que ponerse al día para poder acceder a estas ayudas. Entre otros factores, la Conselleria confía en que se incorporen a la futura PAC 1.927,05 hectáreas de olivar de las Illes Balears que aún no están regularizadas, que es uno de los potenciales de la futura normativa comunitaria. «Balears es una de las comunidades autónomas con un mayor porcentaje de superficie declarada sin derechos de PAC. No obstante, es el sector quien debe declarar hectáreas de cultivo para poder cobrar las ayudas», advierte la Conselleria. En el caso del olivar, Agricultura prevé la solicitud a la Reserva Nacional de Derechos para incrementar en 1.470,41 hectáreas de este cultivo; y por otro lado, que el propio sector regularice otras 456,64 hectáreas que están declaradas, pero que no reciben ayudas.