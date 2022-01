Residus concluye que el cristal aflorado en plena Serra de Tramuntana era un antiguo vertedero municipal

Una investigación de los Agents de Medi Ambient (AMAS) sobre el vertedero de cristal que fue descubierto por unos excursionistas cerca del Coll de sa Batalla ha determinado que se trata de un antiguo vertedero municipal. La Conselleria de Medi Ambient concluye que se trata de un depósito de residuos con una antigüedad de más de 40 años que con el tiempo ha aflorado a la superficie, y ofrecerá su colaboración al Ajuntament d’Escorca para su retirada y limpieza.

Así lo ha explicado el director general de Residus i Educació Ambiental del Govern, Sebastià Sansó, quien asegura que «se trata de una práctica que era habitual en aquella época y afortunadamente hoy, con la Llei de Residus, no es factible; la limpieza de residuos municipales es una responsabilidad del Ajuntament d’Escorca y esto se produjo antes de que la Serra fuese declarada Paraje Natural, pero aún así desde Medi Ambient le ofreceremos nuestra colaboración total para retirarlos».

La inspección de Medi Ambient ha dado como resultado que el vertedero ocupa una superficie de mil metros cuadrados y que el suelo no está contaminado. «No son residuos peligrosos, no se ha visto afectación del suelo, es todo cristal y algún electrodoméstico», afirma Sansó. La fórmula que ofrecerá Medi Ambient es que Escorca acepte participar en un proyecto financiado con el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) para que personas en riesgo de exclusión social trabajen en la limpieza del medio ambiente. «Curiosamente, todos los municipios de la Serra nos han autorizado excepto Escorca», añade.