El Museu de Can Planes de sa Pobla cerrará nueve meses para realizar obras de reforma

El Museu Can Planes de sa Pobla permanecerá cerrado por un periodo de siete a nueve meses por las obras de reforma que se llevarán a cabo en el edificio originario del la infraestructura cultural. La inversión será de 149.459 euros, financiados en un 80 por ciento por la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball y el resto por el Ajuntament de sa Pobla. También se incluye una partida de 10.800 euros para la dirección y coordinación de la obra.

El regidor de Cultura de sa Pobla, Antoni Simó Tomàs (Més), explica que «los trabajos se centrarán en el tejado del edificio antiguo y en las bajantes, que se encuentran en muy mal estado, además de instalar una escalera de salida de emergencia». También están previstas una serie de mejoras en la terraza frente a la fachada así como en el porche de la entrada. Aunque no se llevarán a cabo obras en la parte más moderna se ha decidido mantener cerradas las instalaciones y no se celebrarán actos, exposiciones o talleres durante las tareas de reforma. «En un principio valoramos la posibilidad de mantener abiertas algunas áreas, pero hemos decidido cerrarlo todo y seguramente traslademos las actividades al Casal de Can Soler, en la calle Mercat», concluye Tomàs.

Visitas

El Museu Can Planes se ha convertido en un aglutinador de buena parte de la actividad cultural de sa Pobla. Cabe recordar que acoge el Museu de Sant Antoni i el Dimoni y la última exposición dedicada a la fiesta poblera, titulada ‘Espurnes de Festa’, ha registrado 2.531 visitas. La muestra abrió el pasado 21 de diciembre y ha permanecido abierta hasta la festividad de Sant Antoni.