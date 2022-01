El pleno de Sóller aprobó este martes una moción que insta al propio Ajuntament a «revisar» la polémica licencia de obras que ha revolucionado a los vecinos de la calle Jaume Torrens, ya que el permiso, para un bloque de pisos, contempla el acceso al párking por esta calle comercial, que desde hace 25 años es peatonal. El concejal no adscrito y socio del PP, Sebastià Aguiló, presentó esta propuesta «para apoyar a los comerciantes» a pesar de admitir que se trataba solo de «una moción» y, por tanto, jurídicamente no vinculante. Més, PSOE y Podemos se sumaron a la propuesta mientras que tanto el PP como El PI se opusieron al considerar que la retroacción no justificada de una licencia otorgada de acuerdo con la normativa puede tener graves consecuencias.

La oposición también expresó sus dudas sobre la revisión de la licencia y Laura Celià, de Més, acusó a Aguiló de haberla aprobado también con su voto. El alcalde, Carlos Simarro (PP), justificó el voto en contra, pero se comprometió a «negociar con el promotor» un posible cambio en el proyecto. También se aprobó por unanimidad otra moción de la oposición para invertir 400.000 euros en el mercado, «sin renunciar» a buscar financiación externa para su reforma integral.