El alcalde de Sóller ratifica que el mercado se reformará aunque no haya subvención

El alcalde de Sóller, Carlos Simarro, ha ratificado que la tan demandada reforma del mercado municipal «se llevará adelante» a pesar de no haberse obtenido los fondos europeos solicitados a través del plan Next Generation. Simarro ha admitido que «aún no sabemos como lo pagaremos» sin llegar a confirmar si se haría con fondos propios, tal y como ha pedido la oposición y también el concejal del área de Promoción de su propio equipo de gobierno, Sebastià Aguiló. En todo caso el alcalde se ha comprometido a iniciar esta reforma «antes de que finalice esta legislatura».

El anteproyecto de reforma integral, redactado por los servicios técnicos, fue presentado en el mes de octubre con un presupuesto que ascendía a 2,3 millones de euros, de los que el Ajuntament aportaría, en caso de recibirse la subvención solicitada, 400.000 euros, a cargo del remanente de tesorería del año 2020. La propuesta suponía una reforma integral del espacio comercial y del entorno urbano. Después de conocerse la denegación de la ayuda, Simarro ha explicado que se plantea «modificar el anteproyecto», lo que supondría realizar solamente una reforma parcial. Propuestas Precisamente la propuesta de realizar una reforma parcial invirtiendo este año solamente los 400.000 euros del remanente que el Ajuntament ya había reservado, es la propuesta que desde la oposición ha hecho Més per Sóller y que, según este partido, cubriría las mejoras más urgentes que solicita la agrupación de comerciantes.