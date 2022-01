Archivada la causa por prevaricación de los socialistas Malondra y Vallori

El jueves, coincidiendo con el nombramiento del ex regidor socialista Joan Gaspar Vallori como nuevo director insular de Turisme, el Juzgado de Instrucción número 3 de Inca comunicó el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra el propio Vallori y el ex teniente de alcalde Pere Malondra (hoy director gerente de la Sinfónica) por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias. La jueza no ve indicios suficientes para atribuir el delito de prevaricación a los investigados. Cabe recordar que el procedimiento judicial se inició a petición del Ministerio Fiscal a raíz de la denuncia de una técnico municipal de Turismo de Alcúdia a la que el Ajuntament había inhabilitado un año y nueve meses precisamente por manipular procesos selectivos. Aún puede presentar recurso contra esta resolución.

Paradójicamente, en el escrito que presentó en Fiscalía la técnico inhabilitada por amañar contratos acusaba a Vallori y Malondra de cometer presuntas irregularidades en la contratación de trabajadores del SOIB y en la creación de un bolsín para el área de Turismo. A Vallori se le investigaba por solicitar el alemán y el inglés como requisito en un proceso selectivo de personal en el área de Turismo. Ambos imputados se mostraron tranquilos desde un primer momento y confiaban en el archivo de la causa. La legislatura pasada (estando suspendida) la misma técnico ya denunció al socialista Joan Gaspar Vallori y a la actual portavoz del PP Fina Linares y el caso, cómo ahora, también se archivó.