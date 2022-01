Los partidos de la oposición y el regidor de Promoción piden la reforma del mercado de Sóller

El concejal de promoción económica, Sebastià Aguiló (no adscrito), ha instado al alcalde, Carlos Simarro (PP) a realizar la reforma del mercado municipal a pesar de que el Ajuntament no haya obtenido la subvención que solicitó al Estado, a través del plan Next Generation. En un escrito dirigido al alcalde, Aguiló le ha invitado a trabajar en el seno del equipo de gobierno, del que forma parte, para «tomar decisiones urgentes e inmediatas y encontrar una solución definitiva, porque el mercado municipal se está muriendo».

En su escrito el concejal opina que «si el Ayuntamiento estaba dispuesto a destinar casi dos millones de euros del remanente a un aparcamiento, debemos plantearnos la misma vía para financiar esta reforma». La oposición municipal también pide al alcalde que no abandone el proyecto a pesar de no contar con financiación externa. Més pide que este año se inviertan en el mercado, en mejoras solicitadas por los comerciantes, los 400.000 euros que el Consistorio ya había reservado como aportación municipal en caso de obtener la subvención. El PSOE, en cambio, ha acusado al alcalde de «presentar un proyecto que sabía que no reunía los requisitos exigidos para la ayuda». Desde el PP no se han pronunciado aún sobre la petición de su socio de gobierno, pero Simarro, días antes, aseguró que se buscaría otra fuente de financiación y se mostró convencido de que la ayuda ha sido denegada por motivos políticos.