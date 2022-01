Felanitx suspende las "beneïdes" y "foguerons" de Sant Antoni 2022

Felanitx vuelve a quedarse sin «beneïdes» ni foguerons este 2022. El Ayuntamiento ha anunciado la suspensión por segundo año de las tradicionales «beneïdes» de Sant Antoni, que se suelen celebrar tres fines de semana consecutivos de enero, y también de los «foguerons», para evitar un posible incremento de los casos de COVID-19. Aunque esta fiesta popular donde se bendice a los animales, desfilan carrozas y se interpretan de glosas tampoco se celebrarán este año, sí que habrá un baile popular el 23 de enero en el Parque Municipal de Sa Torre, entre las 11 y las 13 horas, con control de aforo y obligación de llevar mascarilla incluso para bailar, ha informado el consistorio en una nota.



Además, la Agrupació Abeniara inaugurará el 16 de enero la exposición «Les beneïdes del segle XX», una recopilación de un centenar de imágenes antiguas del municipio, anteriores al año 2000, que se recopilaron el año pasado. Entre la treintena de imágenes más antiguas figura una de los años 40. El alcalde de Felanitx, Jaume Monserrat, ha justificado la suspensión ante el empeoramiento de la situación pandémica en Baleares y por el hecho de que, aunque las «beneïdes» tienen un recorrido amplio, suele haber concentración de gente en lugares como la plaza Sa Font de Santa Margalida.



«Es difícil controlar que la gente no se aglomere, no es lo mismo que los Reyes donde el recorrido fue mucho más largo y no hubo ningún tipo de actividad que concentrara a gente en un mismo punto», ha añadido. En Felanitx, habitualmente las «beneïdes» se celebran a lo largo de tres fines de semana: el 17 de enero en Es Carritxó, Cas Concos y s'Horta; en Felanitx y Son Valls el 23 de enero y finalizan en Son Negre el 30. Tampoco se llevarán a cabo las foguerons, ya que no se pueden hacer «torrades» ni comida en la calle.