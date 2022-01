La brigada de Manacor denuncia que se «usurpe» su trabajo con la externalización del servicio

La plantilla de la brigada municipal de Manacor denuncia la «usurpación» de su trabajo con la externalización de servicios. Los trabajadores apuntan a que el Ajuntament «prefiere contratar a empresas externas para llevar a cabo trabajos que nos corresponden para no mejorar nuestra situación laboral». Desde el principio de legislatura, la brigada pide que se equiparen todos los puestos a los trabajos que desarrollan. «La mayoría estamos contratados como peones aunque realizamos el trabajo de oficiales», aseguran y añaden que «algunos dejamos de conducir los camiones porque no cobrábamos por este servicio. Lo hicimos como medida de presión para negociar y el Ajuntament ha respondido contratando a chóferes a través del programa Reactiva del SOIB, que cobran más que la plantilla y que no tienen experiencia».

Los trabajadores aseguran que se ha implantado el mal ambiente en la brigada y apuntan al cargo de confianza designado por el regidor de Serveis General, Carles Grimalt, y que desempeña las tareas de ingeniero como responsable. «Hay muchos personalismos y se castiga a los que denunciamos la situación. Por ejemplo, la brigada solicitó tres furgonetas nuevas para poder prestar el servicio y, ahora, estos vehículos se han enviado a Porto Cristo como castigo y se nos ha quitado la posibilidad de hacer horas extra. Se han producido un cúmulo de situaciones que nos han perjudicado», dicen. Sus reivindicaciones son la subida de categoría, el aumento de la jornada laboral «que prometieron y no han cumplido» y la creación de un organigrama de la plantilla para una mejor organización. Desde el Ajuntament declinaron este lunes hacer declaraciones.