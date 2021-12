El pleno de Inca aprueba el mayor presupuesto de su historia con 33 millones de euros

La última sesión plenaria del año en Inca aprobó este jueves el presupuesto municipal para el año 2022 que asciende a 33 millones de euros y se convierten en los más elevados de la historia. Las cuentas contaron con los apoyos de los partidos gobernantes (PSOE, Més y PI) mientras que PP, Independents (Indi) y Vox votaron en contra. Ciudadanos y Podemos se abstuvieron.

El alcalde de Inca, Virgilio Moreno, explicó que se tratan de «unos presupuestos expansivos, en los que las distintas administraciones públicas estirando del carro». Asimismo destacó la bajada de tasas como el impuesto del IBI comercial y para industrias (180.000 euros), así como en los impuestos de residuos (40.000 euros). En los ingresos resaltó «el nuevo impuesto a empresas de transporte y suministro de energía» y la coordinación con Consell y Govern que permitirá la llegada de nuevas ayudas económicas.

En cuanto a las inversiones figuran unos 7,5 millones de euros que ya están conveniados, además de tres millones que proceden de inversiones aplicadas ya en 2021, como la plaza del Mercat, el asfaltado de calles o el nuevo colegio. El PP justificó su voto en contra por considerar que las medidas tomadas con el IBI son injustas y «por hacer de banco al Govern», según dijo Félix Sánchez, en relación al adelanto de 5 millones que el Ajuntament ha hecho para la inversión del colegio.

El portavoz de Independents, Àngel Garcia, ofreció «colaboración y lealtad», pero anunció que el voto iba a ser en contra «porque no tenemos información ni contenido detallado del presupuesto y las preguntas que hemos realizado sobre la plusvalía, el cobro del IBI, el futuro polígono y demás, no han obtenido respuesta». Vox presentó una enmienda a la totalidad por no estar elaborados en castellano, por «provocar un enfrentamiento de nuestra sociedad y no contemplar la situación económica actual», según Xisco Pol. La enmienda fue rechazada con 14 votos en contra y 5 abstenciones.