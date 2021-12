Un error de bulto cometido por el equipo de gobierno del Ajuntament d’Andratx impidió este viernes tramitar los presupuestos municipales previstos para 2022 y obligó a retirar las cuentas que debían ser sometidas a la aprobación del pleno el próximo miércoles. Los representantes del pacto de gobierno conformado por PSOE, Més y PI se presentaron ayer a la comisión informativa convocada por el alcalde, Toni Mir (PSOE), con la intención de aprobar la tramitación de los presupuestos, pero sin un documento básico para hacerlo.

Fue la portavoz del PP, Estefanía Gonzalvo, quien advirtió a la teniente de alcalde de Hacienda, Ruth Mateu (Més), de que en el expediente faltaba un documento esencial para abordar las cuentas de 2022: el estado de ejecución del presupuesto de 2021.

Un tanto perplejo por la falta del mencionado informe, el secretario confirmó que no podía tramitarse la aprobación del presupuesto y que debía ser retirado. Ello provoca que, pese a contar con mayoría suficiente, el equipo de gobierno no podrá aprobar este año las cuentas. El error de Mateu se suma al cometido hace un mes cuando, tras confundir un plazo de 30 días naturales con uno de 30 días hábiles, no pudo llevarse a cabo la rebaja anual del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).