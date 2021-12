Alcúdia no ha ejecutado ninguna inversión con su remanente de 90 millones de euros

Alcúdia, el municipio de Balears con más dinero bloqueado durante años en el banco debido a la Ley Montoro, no ha ejecutado ni tan siquiera sacado a licitación ninguna de las 12 inversiones que aprobó en febrero después de que el Gobierno central relajara la llamada regla del gasto con motivo de la COVID-19 liberando sus ahorros bancarios. Tiene 90 millones inmovilizados. La portavoz municipal del PP Fina Linares dio la voz de alarma esta semana en el pleno ordinario municipal. «Desde febrero no se ha hecho ninguna inversión y el dinero que debería estar en la calle sigue en el banco, con un remanente de 90 millones de euros», criticó.

Pendientes

Entre la lista de inversiones pendientes de ejecutar hay grandes proyectos redactados ya la legislatura pasada y que no se pudieron ejecutar por falta de fondos ya que la regla de gasto no les dejaba entonces invertir su propio dinero. Entre ellos está el proyecto 'Illa de vianants' que prioriza a los peatones sobre los vehículos a la vez que blinda las zonas más transitadas de Alcúda y el Port d’Alcúdia contra posibles atropellos terroristas.

El equipo de gobierno municipal (PSOE, PI y Més) achaca la inactividad a la falta de personal en el área de Contratación. «Es uno de los motivos fundamentales para no haber podido sacar los pliegos a licitación. Tenemos el dinero y los proyectos hechos pero no tenemos personal», dijo el regidor de Obras Martí Garcías Plomer. Según explica Garcías «teníamos cinco personas en Contratación y ahora solo tenemos dos. Y ya teníamos retraso cuando eran cinco. No somos capaces de contratar. Estamos pendientes de que entre personal cualificado y suficiente». «Doy la cara con honestidad», añadió.

Plomer aseguró que, aunque buena parte de las inversiones dependen de subvenciones supramunicipales «nos han concedido prórrogas por lo que estas no corren peligro».

La regidora de Contratación, Joana Maria Bennàssar dijo que en estos momentos «hay siete proyectos preparados a punto de salir a licitación, pero necesitamos personal y esperamos que esta semana se puedan incorporar. Es triste pero es así. Tenemos siete plazas a punto de publicar pero no tenemos manos».

El Ajuntament trabaja en la creación de un bolsín de personal al que se han presentado 18 personas. La alcaldesa Bàrbara Rebassa quiso asumir personalmente la responsabilidad última del problema. «La responsabilidad última es mía y también la de trabajar para que a quien venga después de mi no le vuelva a ocurrir», dijo.