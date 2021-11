Mapa de refugios para descubrir Mallorca.

La extensa red de refugios situados en la Serra de Tramuntana y en el Parc Natural de Llevant permite a los excursionistas descubrir Mallorca de forma económica. Situados en plena naturaleza, son una oportunidad para disfrutar del ocio y la belleza de la Isla. Estos albergues están mayoritariamente situados en la montaña, aunque también pueden encontrarse cerca de la playa. Tranquilidad, aire puro y desconexión es lo que pueden encontrar los senderistas. En la Isla hay una amplia oferta de refugios gestionados por el Consell de Mallorca y por el Govern en los que pasar la noche. Los senderistas que quieran pernoctar en alguno de ellos deberán hacer una reserva previa, sobre todo en épocas de mucha afluencia como son la primavera y el otoño.

Entre la variedad de refugios se pueden encontrar en la Isla destacan los de la Serra de Tramuntana y los del Parc Natural de Llevant. En cuanto al tamaño, los hay de más grandes, con una capacidad de 30 o 40 personas, a más pequeños, con 4 o 5 plazas. El precio es bastante módico e incluso algunos se pueden alquilar al completo. Su precio oscila entre los 14 y 20 euros la noche, según el tipo de alojamiento que se elija y sus servicios.

En cuando a los servicios, algunos disponen de camas, electricidad, wi-fi, agua caliente y servicio de comida, mientras que otros tan sólo ofrecen cobijo. En cambio, hay otros refugios de montaña que no cuentan con estos servicios: no disponen de camas, ni agua potable y no todos cuentan con electricidad. Además, casi todos estos refugios de la Serra de Tramuntana forman parte de la Ruta de Pedra en Sec, un itinerario que propone conocer los interesantes vestigios históricos, encontrar los mitos y las leyendas, conocer las tradiciones, la arquitectura, las costumbres, la gastronomía y la artesanía de la geografía mallorquina.