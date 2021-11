Tras 26 años como alcalde, Mateu Puigròs (GISC) cede este sábado la vara al socialista Pep Jaume Umbert (Sant Llorenç, 1976) para cumplir el pacto de gobernabilidad. Será a las 12.00 horas en el Espai 36. Queda un año y medio de legislatura, muchos proyectos y muchas ilusiones.

Hace más de dos décadas que el PSOE da su apoyo a GISC. ¿Era el momento de asumir la Alcaldía?



—Hace seis legislaturas que damos apoyo a los Independents y la relación siempre ha sido buena. Consideramos que teníamos que asumir la Alcaldía, doblamos en número de regidores y creíamos que era lícito. Asumo el cargo con mucha ilusión pero también como un ejercicio de responsabilidad. Puigròs ha sido alcalde 26 años y ello significa que lo ha hecho bien. Yo iré aprendiendo día a día.

¿Notarán los llorencins un cambio? ¿Cómo será su estilo de política?



—Seguiremos con el consenso que hemos mantenido desde siempre. En cuanto a mi estilo no pretendo ser mejor que nadie pero si mejorar cada día. Hay que intentar acercar la política a la ciudadanía, tener intercambio de opiniones y ello se consigue pisando la calle, el mercado o con asambleas. Un alcalde de pueblo no puede desconectar nunca. A mí me gusta compartir mi tiempo con la gente que lo necesite.

Lleva años en política, en esta última legislatura ha estado al frente de Urbanisme, Recursos Humans y Memòria Democràtica. ¿Cuál ha sido su principal actuación?



—Desde los 18 estoy vinculado a la política y esta es mi cuarta legislatura como regidor. Creo que hemos sido valientes con la segunda revisión de la normativa urbanística para afrontar el problema de las torrentadas y seguiremos en la misma línea.

Hablando de la torrentada, ¿el tema de las obras de la variante del Consell está encasquillado?



—Según las últimas noticias ya se han contestado a las alegaciones y se licitarán las obras en 2022. Seguiremos insistiendo. Que nadie dude que no quedará por nosotros. La idea es organizar una reunión en Sant Llorenç con el Consell y Recursos Hídrics y recordar lo que pasó para que cuanto antes se ponga en marcha.

¿Los acuerdos del pacto se van cumpliendo?



—Sí. Se han cumplido ya muchas cosas. Uno de los puntos claves era conseguir la residencia y lo hemos hecho. Hay otros muchos proyectos en marcha como la reconversión del archivo, la escoleta de ca ses Monges, la calle Mossèn Alcover de Son Carrió o el polideportivo de sa Coma.

¿Insistirá a la presidenta con el retorno del tren?



—Parece que va por buen camino. El tren nos ha de identificar como un país moderno. La administración ha de velar para que los ciudadanos tengan un servicio de movilidad regular y sostenible.

¿Habrá reestructuración del equipo de gobierno?



—En principio me quedaré con las mismas áreas y Mateu Puigròs se centrará en las aguas regeneradas y los fondos europeos.