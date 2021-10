Las ollerías de Pòrtol son declaradas comercios emblemáticos de Baleares

Las tradicionales ollerías de las localidades de Pòrtol y sa Cabaneta han sido declaradas establecimientos comerciales emblemáticos de Balears. Junto a las ollerías de Cas Canonge; Can Vent; sa Roca Llisa; Can Bernardí Nou; Can Bernardí y Ceràmica Terra Cuita; la empresa de higiene y cosmética natural Tot Herba, Bodegas Suau, Can Pinet Confeccions, Ferreteria Can Xic y el Forn des Pla de na Tesa también se incorporan al catálogo de que comercios históricos y patrimoniales elaborado por el Govern.

Cabe recordar que la cerámica es uno de los emblemas del municipio. Una tradición que se remonta a finales del siglo XVII en el núcleo de Pòrtol y vive su periodo de máxima expansión durante los siglos XIX y XX. Con la arcilla blanca extraída del Pou del Coll y la tierra roja de las Coves de Can Guidet se fabricaban todos los utensilios para cocinar y conservar los alimentos. El proyecto Emblemàtics Balears, impulsado por la dirección general de Comercio, nace de la necesidad de proteger la actividad comercial de proximidad y, más específicamente, los establecimientos de más tradición.