Recogen quejas por el servicio de bus para alumnos de ESO en el IES Binissalem

Los alcaldes de Consell y de Alaró se han unido para pedir a la Conselleria d’Educació una solución para los alumnos que cursan Bachillerato en el IES Binissalem, a quienes no les corresponde el transporte escolar al no tratarse de enseñanza obligatoria. Las familias, que se ven obligadas a organizarse para llevar y traer a los alumnos, habían pedido su mediación, pero Educació no ofrece alternativas. El alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, aprobó ayer mismo en pleno la reserva de 10.000 euros para este bus, mientras que el de Consell, Andreu Isern, está dispuesto a financiar hasta el 50% de su coste.