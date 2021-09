Comercios con alma para la historia

La historia de los pueblos también se cuenta a través de sus comercios, de las familias que los regentan o de las anécdotas que han transcurrido entre sus paredes. En Algaida hay seis comercios con alma que son memoria viva y que han pasado a formar parte del proyecto ‘Emblemàtics Balears’ impulsado por la Conselleria de Transició Energètica i Sector Productius, a través de la Direcció General de Comerç i de l’Institut d’Innovació Empresarial.

El objetivo de este catálogo es proteger la actividad comercial de proximidad y, más concretamente, los comercios con más tradición. De esta manera se puede dar a conocer la singularidad de cada municipio a través de su negocios más emblemáticos.

Los comercios catalogados en Algaida son Can Rapinya (zapatería y complementos); Cerrajeria Ferragut (ferretería); Vidrios de Arte Gordiola (vidriera artística) y las pastelerías Can Salem; Forn de Plaça y Forn Can Bernat. Actualmente hay 15 municipios de las islas con un total de 107 comercios.

Este proyecto es una herramienta de promoción de los comercios emblemáticos, la identificación y visibilidad de los cuales favorece el resto del tejido comercial de proximidad. Está abierto a todos los municipios de las Islas.

Funcionamiento

Los ayuntamientos son los que identifican los comercios del municipio que cumplen los requisitos para ser emblemáticos de acuerdo con un manual: puede ser catalogado si tienen un oficio singular, más de 75 años de vida o excepcionalmente a partir de los 50. También se pueden presentar aquellos establecimientos que contengan elementos patrimoniales protegidos en el plan de ordenación urbanística municipal o aquellos que tienen un valor inmaterial.

Can Rapinya es un negocio dedicado al calzado fundado en 1920, su antigüedad es lo que lo convierte en emblemático. En Cerrajeria CanFerragut, está al frente la cuarta generación. Se fundó alrededor de 1870, trabajaba el hierro de forma artesanal.

Otro emblemático es Vidrios Gordiola. En julio de 2021 la técnica del vidrio fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO.

Los tres hornos también son muy conocidos por toda Mallorca por sus productos tradicionales y de calidad.