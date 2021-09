El avance del Plan General del Ajuntament de Campos mantiene el urbanizable de Son Durí en sa Ràpita. Se trata de una parcela de 168.982 metros cuadrados que podría acoger un total 2.100 plazas turísticas. Así se desprende del informe presentado por la Comissió Balear de Medi Ambient y que, pese a no ser vinculante, hace un llamamiento a la reflexión del Ajuntament de Campos sobre la propuesta de mantener este urbanizable. Un hotel que en julio de 2015 el Tribunal Supremo ya desestimó.

En el informe de Medi Ambient, distintos organismos del Govern o Consell aportan sus recomendaciones sobre el Plan general. Ya se a en materia de patrimonio, recursos hídricos o carreteras. En el caso de Serveis d’Espais Naturals, de la dirección general de Espais Naturals i Biodiversitat se hace toda una serie de consideraciones entorno al plan presentado por el Ajuntament. Teniendo en cuenta de manera especial la presencia del Parc Natural de es Trenc-Salobrar en el municipio. En uno de ellos indica «se debería eliminar de la planificación la zona hotelera de Son Durí».

Además la Comissió Balear de Medi Ambient indica que el urbanizable de Son Durí no se ha adaptado al PIAT (Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics) del Consell de Mallorca. El informe indica que este espacio destinado a zona hotelera limita con una zona residencial por lo que se le debería aplicar la disposición adicional tercera que señala que «las zonas turísticas y las zonas residenciales turísticas no pueden acoger nuevo suelo urbano o urbanizable de uso residencial, turístico o mixto que se sitúen fuera de los ámbitos delimitados en los anexos I y II de la normativa del PIAT». Y remacha sus argumentos señalando que si ello no fuera suficiente para que el Ajuntament se plantee la retirada de este urbanizable también hay «todos los argumentos ambientales señalados, además de situarse junto a un espacio natural protegido (Parc Natural) que no podría soportar la capacidad de carga que se daría en caso que este sector se desarrollase con 2.100 plazas hoteleras».

Con todos estos argumentos desde la Comissió Balear de Medi Ambient se pone de manifiesto que advierte al Consistorio de Campos para que siga trabajando en la redacción del Plan General pero eliminando las 2.100 plazas hoteleras de Son Durí.

Hotel en el Tribunal Supremo

La construcción de un hotel en los terrenos de Son Durí, en la entrada a sa Ràpita por la carretera de Campos, es una vieja reivindicación que ha topado en distintas ocasiones con protestas contrarias.

En 2012 se inició un proceso judicial que terminó en julio de 2015 con la sentencia del Tribunal Supremo que señalaba que no era posible la modificación del Pla Territorial del Consell que permitía la construcción del macrohotel. Desde Campos, el Ajuntament, siempre ha mantenido que era posible la construcción del hotel y tras la sentencia el entonces alcalde Sagreras mostró su malestar.