'Camina por Mallorca y límpiala', una campaña contra el incivismo

Dieciocho pares de manos, seis kilómetros de caminata y un total de 28 bolsas de basura grandes con residuos de toda clase recogidos en dos horas. Estas cifras son el resultado de la tarde de limpieza que organizó el grupo ecologista GADMA en varios caminos rurales de Biniali.

La acción solidaria se concentró desde el puente deBiniali hacia So Na Rossa y en los caminos de Ayreflor y de Na Graciana, todos ellos vías rurales muy utilizadas para salir a pasear.

Conciencia cívica

Durante la caminata se recogieron todo tipo de desechos en las orillas: colillas, latas de refrescos, restos de obra, plásticos, hierros e incluso parte de un televisor. «Lo que pretendemos es concienciar; son muchísimas las personas que salen a andar por los caminos rurales, no cuesta nada llevar una bolsa y ayudar a limpiar mientras se hace deporte, porque no lo harán los incívicos y los ayuntamientos no tienen capacidad para mantener tantos caminos», apunta el portavoz de GADMA, BernatFiol al finalizar la jornada.