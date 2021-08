Las particularidades de un pueblo pequeño como Estellencs suponen ciertas ventajas, pero también algunos inconvenientes. Su reducido tamaño y población le ha permitido vivir una pandemia con menos presión que otros municipios, pero también implican en ocasiones cierta de escasez de recursos para solucionar los problemas de sus ciudadanos. Aún así no han sido pocos los proyectos que se han realizado y se van a realizar en los meses próximos, siempre con la recuperación económica como horizonte.

El turismo es un sector perjudicado, como en el resto de la Isla, por ello Estellencs quiere reivindicar su medio natural, puerta de entrada a la Serra de Tramuntana, como un patrimonio único. Para ello se potenciarán aspectos como las rutas senderistas y cicloturistas y toda su oferta se podrá encontrar en la nueva página web



Un pueblo moderno

Desde el punto de vista del mantenimiento y la modernización, Estellencs ha realizado obras de mejora en el edificio del Ajuntament, que han incluido la instalación de un ascensor y el cambio del pavimento. La reforma de las aceras del pueblo (manteniendo los materiales originales) para facilitar la accesibilidad será otra de las tareas de importancia. También se realizarán trabajos de optimización energética en varios edificios y dependencias municipales.

El gimnasio ha tenido que ser reformado para poner freno a su problema de filtraciones y humedades. Las infraestructuras generales también han sido foco de atención, con la reparación de algunas bombas impulsoras de aguas fecales.

Mención especial merece el plan de movilidad del municipio. Recientemente se ha adquirido un coche eléctrico que cualquier vecino podrá utilizar cuando lo necesite. Presentado en julio, durante los tres primeros meses el servicio será gratuito para incentivar su uso. Similar iniciativa se pondrá en marcha con un servicio de motos eléctricas orientado a la Cala, que servirán para facilitar los desplazamientos de los vecinos y evitarán los problemas de falta de aparcamiento de los visitantes.





«Hay que ser optimista pero responsable» Bartomeu Jover, alcalde de Estellencs

El alcalde de Estellencs, Bartomeu Jover, tiene muy claros los problemas a los que se enfrenta su pueblo. Afronta el futuro con ganas, pero es consciente de que muchos de esos retos vienen de mucho antes de la pandemia.

—¿Qué peculiaridades de Estellencs han supuesto un desafío en los últimos meses?

—Govern y Consell cada vez nos dan más competencias a los ayuntamientos, pero no nos dotan de recursos para hacerles frente. Los ayuntamientos pequeños cada vez estamos más desbordados. En asuntos como la limpieza de torrentes, los transportes o la contabilidad municipal, cada vez tenemos más problemas. Caso aparte es el problema de escasez de Policía Local, que en los últimos meses se ha evidenciado, pero que lleva muchos años afectándonos.

—¿La situación de la pandemia le hace ser optimista?

—He de ser optimista, pero se han de tomar las cosas con seriedad y responsabilidad. Creo que las mascarillas no tendrían que haberse eliminado tan rápido. Tendremos que acostumbrarnos a convivir con esta situación muchos años.

—¿Cómo se viven desde el pueblo estos meses cruciales?

—Los vecinos han hecho piña, pero necesitamos las visitas y el negocio que viene de fuera. Si la recuperación no va bien, Mallorca no aguantará el tirón, porque esta situación va a durar aún unos años. En Estellencs hay pocos negocios y la mayoría son de la hostelería y si esta no funciona, todo lo demás tampoco lo hace.





«Las personas mayores son las que más nos han necesitado» Catalina Moragues, regidora de Serveis Socials

La regidora de Serveis Socials, Catalina Moragues, piensa que la situación en lo que a su área se refiere ha estado muy controlada. «Las personas mayores son las que más han necesitado de nuestra atención y siempre Serveis Socials ha estado ahí si les hacía falta compañía o alimentos. Las particularidades del pueblo han hecho que la situación de su departamento no haya sufrido los problemas de otras poblaciones más grandes, «aunque se ha tenido que atender a varias familias con niños».

«El senderismo y el cicloturismo son nuestra apuesta de futuro» Bernat Isern, regidor de Turisme

El reto del área de Turismo, encabezada por Bernat Isern, es la reactivación. «No contamos con muchas facilidades ni ayudas para ello» se lamenta, «pero tenemos que recuperar la actividad sobre todo entre los que buscan la tranquilidad y la seguridad de nuestro pueblo». El senderismo y el cicloturismo, desde el Cyclinc Friendly, serán dos sectores por los que se apostará fuerte en los próximos meses.