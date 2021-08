CCOO denuncia que hoteleros de Capdepera retiran las basuras sin respetar la huelga

La huelga de los trabajadores en Capdepera se va calentando a medida que pasan los días. En la tercera jornada desde que se iniciara la protesta el pasado domingo, el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) anunció la interposición de una denuncia contra algunos hoteleros del municipio por «no respetar el derecho a la huelga».

El secretario general de la Federación de CCOO de Construcción y Servicios, Miguel Ángel Pardo, explicó ayer a este periódico que «algunos hoteles están cargando las furgonetas de basura tratándola de una manera no autorizada y llevándola a las naves de la empresa concesionaria en el polígono. Se deposita en los camiones que no salen. Esto no se puede hacer y mañana –por hoy– pondremos los hechos en conocimiento del Seprona de la Guardia Civil. Es un ataque brutal y se está vulnerando el derecho a la huelga», sentencia.

Por otra parte, Pardo comentó que «los trabajadores que no han cumplido los servicios mínimos han recibido unas cartas para que contesten por qué no lo han efectuado. Hemos puesto el tema en manos de los abogados y vamos a impugnar estos servicios mínimos ante el juzgado». Hoy está prevista una reunión en el Govern para intentar acercar posturas. «El conflicto se está endureciendo y lo único que hacen los trabajadores es luchar por sus derechos», concluyó.