Sineu tiene prevista la realización a lo largo de todo 2021 de una larga serie de proyectos e inversiones que consolidarán las mejoras ya iniciadas con anterioridad a la pandemia y procurarán inyectar en el municipio una fuente de actividad económica para su reactivación. La obra pública es un eje importante y se lleva gran parte de las inversiones.



Los presupuestos del consistorio para este año ascienden a un total de 3.152.100,46 euros, lo que supone un aumento de 424.000 euros con respecto al año anterior. En estas cuentas se incluye una partida de más de 90.000 euros –entre fondos municipales, insulares y autonómicos– para ayudas directas a los sectores productivos del pueblo, afectados por la crisis sanitaria.

Estímulo local

El Pla d’Obras i Serveis del Consell de Mallorca incluye la realización de trabajo de mejora del vial de circunvalación en torno al pueblo. Un foco concreto de obras será también la calle Carril, que habitualmente sufre inundaciones y cuyas aceras han de ser renovadas. El polideportivo de la localidad será objeto de varias iniciativas como la mejora de su aparcamiento, la remodelación de las terrazas de la piscina o la construcción de un nuevo vestuario.



El comercio local y la restauración serán prioridades para la administración local. El sectores son vistos como herramientas muy importantes para la reactivación y recuperación del pueblo. El mercado semanal, que cuenta con unos 300 vendedores ha sido uno de los ámbitos de actuación en este sentido. Las tasas que han de abonar estos comerciantes se han visto reducidas de 12 a 4 anuales. Supone una pérdida de ingresos para las arcas municipales, pero es un mal menor a cambio de dinamizar el pueblo en estos tiempos difíciles. Las campañas de promoción seguirán este año, con una especial atención a la difusión entre los turistas.

Tomeu Mulet, alcalde de Sineu

«Los repuntes preocupan, pero la economía no puede volver a parar» Tomeu Mulet Florit , alcalde de Sineu

El alcalde de Sineu, Tomeu Mulet (PP), quiere alcanzar el difícil equilibrio entre la reactivación económica y el cuidado de la salud de sus vecinos.

—¿Cómo cree que serán los próximos meses desde Sineu?

—Soy moderadamente optimista. No hemos tenido demasiado tiempo para pensar, ocupados en estar al lado de los ciudadanos. Si todos nos esforzamos saldremos adelante. Ahora me preocupan los repuntes, pero creo que no se puede parar de nuevo la economía. Lo importante es prevenir los contagios porque solo así se protegerán los sectores productivos.

—Las grandes aglomeraciones han sido un problema, ¿Se volverá en ese sentido a escenarios prepandemia?

—Las grandes aglomeraciones tardarán en volver. Lo que tenemos que tratar de encontrar es un equilibrio entre el cuidado de la salud y la actividad. La sociedad necesita, sobre todo psicológicamente, volver a disfrutar de ciertas cosas.

—¿Cual es el principal reto de futuro al que se enfrentará Sineu?

—Lo principal es superar toda esta situación. La pandemia fue repentina y nos pilló desprevenidos. Ahora lo que debemos es hacer frente a la situación y lograr recuperar cuanto antes la actividad. Ese es el mayor reto que se nos presenta. Creo que Sineu no sufrirá cambios radicales. Las licencias de obra y los empadronamientos han aumentado en estos meses, lo que me hace ser optimista y pensar que saldremos fortalecidos de esta.

Rosana Rebassa, regidora de Benestar Social.

«El pueblo ha sufrido un gran golpe, sobre todo psicológico» Rosana Rebassa Real, regidora de Benestar Social

La regidora Rosana Rebassa ha estado viviendo de cerca la realidad social durante estos meses tan complicados. Algunas de las iniciativas de su área, como las Tarjetas Sociales o el banco de alimentos, han sido cruciales. «El pueblo ha sufrido un gran golpe, especialmente en lo psicológico, pero hemos tratado siempre de apoyar a quien lo necesitaba con nuestro equipo de profesionales», afirma.

Pedro Álvarez, regidor de Turisme, Cultura i Comunicació.

«Por primera vez hemos estado en ferias turísticas» Pedro Álvarez Gelabert, regidor de Turisme, Cultura i Comunicació

La supresión del mercado semanal fue el peor de los golpes a la economía local, según el regidor Pedro Álvarez: «De forma indirecta afectó a muchos sectores como la restauración a los alojamientos». La respuesta del municipio ha sido firme, con «presencia por primera vez en ferias internacionales de turismo». Ahora la prioridad es reactivar el pueblo y que todos, locales y extranjeros, valoren su oferta.