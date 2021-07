El día a día de los vecinos estará en el centro de las iniciativas para este año en el Ajuntament de Lloseta. El medio ambiente será un campo prioritario, con la instalación de varios equipos de placas solares que proporcionarán energía sostenible y a bajo coste.

El asfaltado y mantenimiento de las calles seguirá en marcha, con la renovación del firme y las dotaciones de varias vías. Con ellos se quiere estimular la actividad del pueblo a la vez que se moderniza su imagen.

Lloseta tiene previsto invertir con el Govern y el Consell 165.000 euros en ayudas a las empresas y autónomos que se han visto más afectados por la crisis. Serán prestaciones directas que van a suponer una pequeña ayuda especialmente en estos momentos de reinicio de la actividad.

En el terreno de las grandes infraestructuras es destacable la inversión multimillonaria en construir la primera planta de hidrógeno verde de España, que va a hacer de la localidad un centro puntero en industria y medio ambiente. Desde el Ajuntament se confía en que estimulará otros proyectos empresariales asociados, que se unirán a la estimulación del polígono gracias al nuevo enlace con la autopista de Inca.

Xema Muñoz Pérez, alcalde de Lloseta

Xema Muñoz.

«Soy optimista porque los vecinos son luchadores y nunca se rinden»

Lloseta es definido por su alcalde, Xema Muñoz, como un pueblo sencillo y trabajador. La crisis, como en todos las demás localidades de la Isla, ha sido un jarro de agua fría para su habitual tranquilidad.

—¿Invita al optimismo la situación actual?

—Soy muy optimista por dos motivos diferentes. Primero por el carácter luchador de los vecinos, que nunca se rinden. Es gente sencilla, obrera y muy trabajadora. Ahora más que nunca necesitamos este espíritu. El segundo factor que me hace ser optimista es saber que los empresarios creen en Lloseta. Esto se ve por ejemplo en el polígono y también en los pequeños negocios de nuestro municipio que han capeado el temporal de forma extraordinaria.

—¿Cuando podremos vivir de nuevo con una relativa normalidad?

—La verdad es que no tengo ni idea. Nunca antes habíamos afrontado algo similar y espero que nunca tengamos que volver a hacerlo. Si hacemos caso a los expertos la recuperación empezará este año pero se consolidará sobre todo en el próximo. Nosotros estamos ilusionados en que se recuperen puestos de trabajo y las empresas vuelvan al camino de la prosperidad y que la gente pueda ganarse honradamente la vida.

—¿Cambiará en algo Lloseta tras esta situación?

—Espero que no y si tiene que ser en algo que a pesar de todo mantengamos el carácter de pueblo y la voluntad de ayudarnos los unos a los otros. La solidaridad nos ha desbordado durante la pandemia. Ha sido increíble.

—¿Cree que las administraciones han estado a la altura de las circunstancias?

—Ninguna administración, ninguna, más allá de su color político estaba preparado para lo que nos ha llegado. Todos nos hemos visto desbordados y hemos tenido que gestionar improvisando cada día porque la pandemia no nos permitía planificar, porque nos faltaba información, porque pisábamos terreno desconocido. A toro pasado claro que es fácil decir que se podría haber hecho mejor pero todos los alcaldes y regidores de todos los municipios y los demás gobernantes lo han hecho lo mejor que sabían. Quiero pensar esto, de verdad.

Antònia Massanet, Regidora de Serveis Socials

Antonia Massanet

«Habrá un antes y un después de la pandemia»

La regidora Antònia Massanet es tajante: «Esta crisis nos ha golpeado a todos de forma muy dura. Ha habido muchas familias afectadas ya que se han cerrado negocios, se han perdido puestos de trabajo o bien han visto reducidos sus ingresos. Esto ha provocado un aumento exponencial de la demanda de alimentos básicos y también de las ayudas para el alquiler. Nos hemos tenido que multiplicar y hacer llegar nuestros recursos lo mejor que hemos podido a todo el mundo que lo necesitaba». Pero destaca como positivo que «habrá un antes y un después de la pandemia en un espíritu solidario de pueblo como nunca antes se había visto».

Francesc Abolafio Moyà, Regidor de Turisme i Comerç

Francesc Abolafio Moyà.

«Debemos poner en valor el comercio local»

Francesc Abolafio, regidor de Turisme i Comerç, ve en la diversificación de Lloseta un punto a favor: «el hecho de no depender en exceso del turismo ha hecho que el golpe, a pesar de duro, no fuera tan fuerte como en los municipios de costa». En cuanto al gran reto de su área en las próximos meses, no tiene dudas: «conseguir que la actividad turística y comercial vuelva a su nivel previo a la crisis. Va a ser complicado y tardaremos un tiempo pero lo conseguiremos. Hemos empezado a apreciar aquello que tenemos cercano empezando por nuestros comercios. Debemos seguir poniendo en valor este comercio local».