El Llevant celebra el centenario del tren hasta Artà entre reivindicaciones históricas

La comarca del Llevant inicia la celebración del centenario de la llegada del tren desde Manacor hasta Artà entre reivindicaciones históricas y el programa de varios actos que recordarán la puesta en marcha del ferrocarril.

La efeméride sirve a los alcaldes de Manacor, Son Servera, Sant Llorenç y Artà y a la fundación Ferrocaib para seguir con sus luchas y conseguir la reactivación del tren en la zona del Llevant. También reclaman la puesta en marcha del proyecto museístico de la nave que se encuentra junto a la estación de Son Carrió y que es propiedad de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM). En este espacio, actualmente, se exponen varios vagones de trenes antiguos que Ferrocaib ha restaurado.

El presidente de esta entidad, Guillem Febrer, explicó que la llegada del tren hasta Artà «supuso un cambio social y económico muy importante para la comarca y es por esta razón que es muy importante su preservación y divulgación a las generaciones futuras». Con esta idea, durante este año 2021 se celebrarán varias conferencias, se presentará el libro El ferrocarril de Manacor a Artà. 100 anys d’història y se hará una exposición itinerante por los pueblos de la comarca.

Durante el acto de este martes, los alcaldes Miquel Oliver (Manacor); Manolo Galán (Artà); Mateu Puigròs (Sant Llorenç); Natalia Troya (Son Servera), junto a Guillem Llabrés firmaron un manifiesto mediante el que acordaron un protocolo de actuación para la celebración de los actos con motivo del centenario y seguir con las reclamaciones para que se conviertan en una realidad.

El alcalde de Sant Llorenç, Mateu Puigròs, recordó que la fundación Ferrocaib empezó con sus trabajos de restauración de trenes históricos «hace 15 años y los reunió todos, que estaban repartidos entre diferentes municipios, en la nave de Son Carrió por lo que se pensó en hacer un museo en estas instalaciones y sería una lástima que este proyecto no se convirtiera en una realidad». Por lo que se refiere a la reivindicación de recuperar el tren desde Manacor hasta Artà, Puigròs dijo que «esta reclamación no se ha parado nunca» y añadió que «es una idea que no debe quedar en el olvido porque es totalmente compatible con la vía verde, que es un éxito y no debe desaparecer para reactivar el tren». El alcalde de Manacor, Miquel Oliver, dijo que «Manacor ahora solo tiene medio tren» y defendió la reactivación del transporte ferroviario por el Llevant. Al acto de ayer también asistieron el gerente de SFM, Mateu Català, y el presidente del Centre d’Estudis del Transport de Catalunya, Joan Carles Salmeron, además de varios regidores de la comarca.