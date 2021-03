El Consell permitirá a los municipios de Mallorca decidir hacia dónde crecen

El Consell de Mallorca dará mayor libertad a los municipios para que ellos determinen hacía dónde deben crecer sus núcleos urbanos. Desde el año 2004, la normativa establece que los ayuntamientos deben programar su desarrollo urbano dentro de las denominadas «áreas de crecimiento» antes de hacerlo en otros lugares. En adelante, una vez se apruebe la modificación del Pla Territorial que el Consell anunció este jueves, se permitirá crecer dentro de las «áreas de transición», que incluyen todo el perímetro que rodea las tramas urbanas.

«En lugar de que el Pla Territorial determine cuáles son los lugares de desarrollo preferentes en los que los municipios pueden crecer, se dará prioridad a establecer cómo se tiene que hacer este desarrollo en el caso de que sea necesario», señaló Maria Antònia Garcias, la consellera insular de Territori. No obstante, el crecimiento dentro de las áreas de transición estará limitado a que este suelo reúna «las condiciones adecuadas», especificó el Consell. No obstante, la nota del Consell –que informó de la modificación a través de un comunicado– no explica cuáles son dichas «condiciones».

El objetivo de la modificación es «revisar todo el suelo de desarrollo urbano e urbanizable desde una visión global» y actualizar los planeamientos municipales «con un crecimiento responsable y adecuado a las necesidades actuales». Ello incluirá la incorporación de «criterios de sostenibilidad territorial e integración paisajística y la mitigación de las causas y los efectos del cambio climático».

También actualizará la cartografía y suprimirá los suelos desclasificados por la nueva Llei d’Urbanisme, aprobada la anterior legislatura, y el decreto ley 9/2020, que obliga a los consells insulars a revisar y recalificar antes de fin de año los llamados falsos urbanos, así como establecer cuáles tienen que desaparecer y cuáles deben mantenerse.

Por debajo del 5 por ciento

La revisión de la normativa también incluirá la modificación de algunos parámetros de crecimiento, como el que establece el alcance máximo del desarrollo urbano o urbanizable de uso residencial, turístico o mixto. En este sentido, el director insular de Territori, Antoni Vadell, señaló que la revisión «previsiblemente» rebajará el porcentaje que establece el posible crecimiento de la superficie de suelo clasificada, y que actualmente está fijada en el 5 por ciento.

Después de las realizadas en 2010 y 2011, esta será la tercera revisión del Pla Territorial Insular. La propuesta se puede consultar en la web del Consell. El plazo para formular sugerencias acaba el 9 de abril.