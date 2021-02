Un informe del Govern determina que la cantera de Can Negret cumple la normativa

La Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, ha determinado que la explotación de la cantera de Can Negret se ajusta a la normativa vigente y a los permisos obtenidos por la empresa Cemex. En un informe firmado por el director general de Política Industrial, Antoni Morro, el Govern responde así al requerimiento hecho por el Ajuntament d’Alaró el 30 de octubre.

El Ajuntament alaroner aprobó por unanimidad una moción propuesta por Més en la que pedían al Govern la «revisión inmediata de toda actividad en la cantera de Can Negret, así como la paralización de la misma «si así resulta de la revisión, hasta que se resuelva su expediente de regulación».

Tras la moción del Ajuntament d’Alaró, que también fue aprobada por los ayuntamientos de Lloseta y Binissalem, el 25 de noviembre el Govern ordenó una inspección en la cantera, en la que se comprobaron las voladuras que se realizan, los horarios de trabajo y la planimetría, entre otros datos. El informe señala que desde Minas se ha comprobado que no se esté trabajando fuera de la superficie autorizada, así como las distancias entre la zona de voladuras y las cargas de 2020 con respecto a las casas vecinas y especialmente a las possessions protegidas de Can Negret y Can Jeroni Vell. Las conclusiones son que «no se ha encontrado incumplimiento de la normativa minera; y que las casas protegidas, con las condiciones declaradas por el explotador en 2020, la carga instantánea de explosivo del proyecto es tan baja para esa distancia, que es descartable cualquier incidencia de las vibraciones». Aún así, Minas prescribe cómo se debe hacer el control de vibraciones, una información que la empresa deberá adjuntar anualmente al Plan de Labores. Cemex tiene permiso de explotación hasta el año 2032.

Reviure Tofla, entidad que reclama el cierre de la cantera por el impacto que supone en esta zona montañosa contigua a la Serra de Tramuntana, se reunió el pasado 13 de enero con el conseller Juan Pedro Yllanes y con el director general Antoni Morro para explicar sus reivindicaciones y sus temores respecto a los proyectos industriales que se están planteando en la zona. El colectivo ha señalado que «este informe sirve para que la Conselleria de Medi Ambient vea la actividad explosiva que hay en la Serra de Tramuntana y valore si debe informar favorablemente esta cantera». Reviure Tofla añade que «no es nuevo que la Administración no halle deficiencias en la actividad de Cemex, solo los tribunales dieron la razón a los vecinos cuando denunciaron la contaminación de la cementera de Lloseta».

La portavoz de Més per Alaró, Aina Sastre, advierte que «aunque el informe diga que todo se hace correctamente seguiremos vigilando y denunciando cada vez que se incumplan las normas. Estaremos al lado de los vecinos y pendientes de que Cemex las cumpla; la restauración de la cantera sería la mejor fórmula para generar puestos de trabajo y preservar el entorno». Més pedirá un informe a Patrimoni del Consell sobre el estado y la protección de las casas de Can Negret y Son Jeroni Vell.