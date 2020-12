Salud inicia un cribado con test de antígenos a la población de Sa Pobla

Salut iniciará este domingo un cribado con test de antígenos a los habitantes de sa Pobla (Mallorca) de entre 16 y 59 años --alrededor de unas 7.300 personas-- para hacer frente al incremento de casos de COVID-19 en el municipio.

Este será el primer cribado con test de antígenos que se haga en las Islas. Según la Conselleria, los cribados de test de antígenos están indicados por las principales instituciones sanitarias y sociedades científicas cuando la incidencia de COVID-19 en un territorio acotado es elevada, como es el caso de este municipio mallorquín.

Ante el aumento de casos en el municipio, la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, y la directora general de Salud Pública y Participación, Maria Antònia Font, se reunieron este pasado martes con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de sa Pobla, encabezado por el alcalde, Llorenç Gelabert.

Ambas instituciones acordaron colaborar para hacer intervenciones comunitarias informativas y piden a los habitantes del municipio que extremen las medidas de seguridad frente a la COVID-19.

Para evitar aglomeraciones y asegurar el buen funcionamiento de las pruebas, el Consistorio ha organizado el cribado a partir de la división del pueblo en dos áreas cuyo eje de división con las calles Muntanya y Plaza.

En este sentido, este domingo están llamados a realizarse las pruebas los residentes entre el eje señalado y la rotonda de los payeses, en dirección al mar. Este lunes, los residentes entre el eje hacia Búger.

En ambos casos se ha recomendado acudir por franjas de edad. Así, de 09.00 a 14.00 horas se anima a acudir al cribado a los mayores de 40 años, mientras que de 14.00 a 18.00 horas se anima a que lo hagan los vecinos de entre 16 y 40 años.

Los días 8 y 9, martes y miércoles, están habilitados para las personas que no han podido acudir en los dos primeros días así como trabajadores que no residen en el municipio.

Las pruebas se realizarán en las naves de la empresa Nadal Comas, en el polígono de Can Tro (carretera de Pollença, 4-6) y la población diana son los mayores de 16 años, con especial incidencia en la franja hasta los 59 años, población más castigada por la pandemia. Para la práctica de las pruebas será imprescindible presentar el DNI.

El alcalde de sa Pobla, Llorenç Gelabert, ha animado a la población a someterse al cribado, el primero con test de antígenos que se hará en Baleares, para detectar el máximo número posible de asintomáticos y frenar la curva de contagios a medio plazo.