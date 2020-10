Las fiestas ilegales son la principal causa de aumento de casos en Manacor

Uno de los motivos que han provocado el gran aumento de casos de coronavirus en la ciudad de Manacor ha sido la relajación individual a la hora de seguir las normas sanitarias y la celebración de fiestas no autorizadas. El alcalde Miquel Oliver fue tajante con este tema y pidió responsabilidad a los ciudadanos.

Oliver, que compareció junto a sus tenientes de alcalde Núria Hinojosa y Carles Grimalt, dijo que «la prohibición de encuentros en lugares de ocio ha provocado que estas reuniones se hayan trasladado a las viviendas privadas lo que ha complicado mucho el trabajo de la Policía Local para evitarlas». Por esta razón pidió «contención» a la ciudadanía y evitar las reuniones no autorizadas.

Oliver remarcó que no se han encontrado evidencias de que el incremento de los casos hayan sido provocados por el incumplimiento de las medidas en los colegios, en actos culturales o eventos deportivos que «son y seguirán siendo espacios seguros», según Oliver. El alcalde aseguró que «todas estas medidas de confinamiento perimetral se toman para evitar colapsar el hospital de Manacor» y añadió que «esperamos que no tengan graves consecuencias sobre la economía local».

Pero los restauradores ya temen a estas consecuencias y ya han manifestado su disconformidad con las medidas adoptadas por la Conselleria de Salut. Por contra, los vecinos las aceptan con resignación.

Maria Vázquez y Guillem Adrover están de acuerdo con las medidas. «Cuesta adaptarse y estar encerrado en casa, pero debemos ser conscientes de que no estamos hablando de una simple gripe. Es un asunto serio y no podemos jugar», según Vázquez, que añade que los jóvenes deben ser más responsables con este tema. Adrover opina que «durante el primer estado de alarma se dijo tanto que a ellos no les afectaba que han bajado la guardia».

Colau Morey cree que «se debe poner solución de una manera o de otra porque la pandemia se nos va de las manos». También cree que los jóvenes deberían acatar más y mejor las normas.