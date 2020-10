El Ajuntament de Sóller aprueba rebajar la tasa de terrazas y valora reducir la de basuras

El Ajuntament de Sóller ha aprobado reducir al 50 % la tasa de ocupación de vía pública, una carga económica que afecta especialmente a las terrazas de bares y restaurantes así como a comercios que exponen productos en la calle. Se trata de la primera medida económica que hace efectiva el Consistorio para ayudar a las empresas locales a paliar los graves efectos de la crisis económica provocada por la pandemia de la COVID-19.

La junta de gobierno local aprobó esta rebaja que era precisamente una de las reivindicaciones del sector comercial y de restauración. El concejal de Urbanismo y Actividades, Jaume Bestard, aseguró que «en el próximo recibo de ocupación que reciban los empresarios ya verán reflejada esta reducción». Bestard explicó que «se ha tardado un poco en poderla aprobar porque estábamos pendientes de los informes técnicos».

Sin embargo esta no será la única medida que el Ajuntament quiere aprobar en el mismo sentido. A una ya anunciada posible rebaja del IBI de cara a 2021, el alcalde, Carlos Simarro, ha añadido que estudia también una reducción de la tasa de recogida de residuos urbanos. Durante los últimos años el Ajuntament no ha podido aprobar rebajas fiscales por estar sometido a un plan de ajuste económico, pero ahora ya es posible. Simarro afirma que «en el caso del recibo de recogida de residuos, intentaremos reducir la parte del impuesto que cobra el Ajuntament ya que la tasa de incineración no depende de nosotros». Sin embargo el alcalde dice que «si la aplicamos queremos que quede bien desglosado para que el contribuyente vea que la rebaja correponde a la parte que cobra el municipio y no a la de Tirme».