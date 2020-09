La renuncia del regidor del PSOE Joan Aznar agrava la crisis del pacto de Felanitx

La crisis interna en el equipo de gobierno del Ajuntament de Felanitx (PSOE-Bloc-PI) y más concretamente dentro de la formación socialista ha abierto un nuevo frente. Este viernes, por sorpresa de todos, el regidor socialista y secretario general de la formación en Felanitx, Joan Aznar, anunció que abandona el grupo municipal del PSOE.

Aznar aclaró que mantendrá su acta de regidor y, de momento, seguirá gestionando las áreas encomendadas en el Ajuntament: deportes, brigada municipal, infraestructuras y cementerio. El regidor tampoco explicitó si deja la secretaría general del PSOE. De hecho, desde hace días está convocada una asamblea de la agrupación para el lunes.

Decisión meditada

«Es una decisión muy meditada, que me sabe muy mal tomar porque me siento socialista, pero considero que ahora mismo la postura de mi partido no es la adecuada para intentar que Felanitx avance», apuntó Aznar que añadió que «asumiré las consecuencias que ello me lleve». Ha tomado esta decisión, dice «por el bien del municipio por el cual seguiré trabajando. Y si me toca estar en la oposición, en estos cinco años he aprendido que con una oposición responsable también se puede trabajar».

Joan Aznar, anunció que pasará al grupo mixto.

El anuncio dejó descolocados a sus socios. Xisco Duarte (PSOE) se mostró sorprendido. «No sabíamos nada, es una decisión que respetamos pero que ha tomado sin consultar a la agrupación. Ahora tenemos un escenario totalmente distinto», señaló. Por su parte, el alcalde Jaume Monserrat (PI) comentó que «analizaremos la nueva realidad sin dejar de pensar que el Ajuntament tiene que funcionar sea como sea por el bien de Felanitx». Aseveró que «vienen tiempos difíciles» y sobre posibles nuevos acuerdos, dejó abiertas todas las posibilidades, a derecha e izquierda. El otro socio del pacto (Bloc) también analizará la situación. «Ahora el pacto se trastoca y decaen las condiciones iniciales. No podemos ser ilusos ante lo de hoy», señaló Miquel Ll. Mestre.

Reuniones de los comités de los partidos que forman el pacto

u Para estos días está previsto que los comités locales de los partidos que forman parte del equipo de gobierno mantengan reuniones, por separado, para valorar qué dirección hay que tomar para desatascar la situación y analizarlas, después, en la comisión de seguimiento.