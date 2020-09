La tribu de niños que defiende el planeta

Para salvar el mundo del calentamiento global, un grupo de nueve niños no encuentra otra solución que asesinar a todos los adultos. Es el punto de partida del cortometraje Extinció, que se termina de rodar este fin de semana en Felanitx después de siete días de trabajo en escenarios naturales del municipio y con actores de la zona, sobre todo un grupo de nueve primos que ponen vida a la tribu de protagonistas. La película, dirigida por Aina Calleja y producida por Antonina Obrador, parte de una idea de la primera inspirada por la activista climática Greta Thumberg. «Una niña que está pidiendo al mundo que actúe y los adultos no nos damos cuenta de esa llamada de los que van a heredar el mundo», explica Obrador. «Es una película que busca concienciar y poner el punto de vista en los que no pueden tomar decisiones».

El corto recibió subvenciones de IB3 y del ICIB que han permitido realizar la fase de rodaje. Se espera que la posproducción se lleve a cabo de aquí a final de año y, a partir de ese momento se moverá en el circuito de festivales con la intención de que tenga recorrido internacional.

El rodaje a finales de verano estaba ya previsto antes de la pandemia. Sin embargo, sí ha determinado de alguna manera la producción. Lo primero, el reparto y condicionó que todos ellos fueran familia. Así, Obrador explica cómo, tras barajar otras opciones, Aina Calleja se encontró con su familia. «Son de campo y son súper auténticos». Cuenta cómo en el rodaje, la directora preguntaba ‘¿sabéis tirar con honda?’, «alucinaba cuando le respondían que si quería que fueran a buscar las suyas a casa». Los nueve primos, tienen entre doce años y apenas uno. «Ha sido una locura de rodaje, más para mí porque el bebé es hijo mío y, por un lado estaba pendiente del rodaje y, a la vez, de él. Nunca más, lo prometo», bromea. Ninguno de ellos tenía experiencia previa como actores. Sin embargo, la familiaridad entre ellos engrasó el rodaje y ayuda a tejer la historia de la tribu de niños vengadores del planeta.

Esta es la segunda ocasión en la que Calleja dirige un cortometraje. Cuenta con Ernest Marco como director de fotografía, responsable de este área en la serie ‘La Peste’ y que participa después de haberse instalado en Portocolom. La productora destaca la «buena factura» de las imágenes y espera que se pueda mover en el circuito A de cortometrajes.