Vecinos de Joan Carles I de sa Pobla recogerán firmas para evitar el cambio de nombre de la calle

Residentes de la calle Joan Carles I de sa Pobla han anunciado que iniciarán una recogida de firmas para evitar que el nombre de esta vía sea cambiado por «Carrer de les Marjaleres», tal y como fue aprobado en el pleno del jueves a propuesta del grupo municipal de Més.

«Hace solo tres años ya nos cambiaron el nombre de la calle, que estaba dedicada a Franco, y ahora quieren que tengamos que volver a hacer todo el papeleo para la dirección postal en nuestra documentación personal», señala uno de los afectados, quien este viernes confirmó a Ultima Hora que se pondrá al frente de la recogida de firmas para evitar el cambio.

La moción presentada por Més fue debatida en pleno el jueves y salió adelante por 7 votos a favor (3 Més, 2 PSOE y 2 concejales de IxSP), 5 votos en contra del PP y 5 abstenciones (4 del PI y 1 de IxSP). Así, hubo división de criterio en el seno del equipo de gobierno, puesto que se había dado libertad de voto. El alcalde, Llorenç Gelabert (PI), asegura que no iniciará los trámites para cambiar el nombre a la calle, «porque lo que se ha aprobado no es más una moción política, no tiene validez para iniciar el cambio de nombre y en estos momentos hay cosas mucho más importantes de las que preocuparnos».

El PP fue el único partido que votó en contra. Su portavoz, Violeta Rodríguez, señala que «el nombre de Marjaleres nos parece bien, nos oponemos a las formas partidistas y a la falta de democracia y transparencia de Més, que ha permitido a unos vecinos afines colaborar en la moción, pero no ha pedido opinión al resto de afectados». El PP quiere que sean los propios vecinos quienes decidan si aceptan este cambio «pues serán ellos quienes padezcan las consecuncias de una decisión política».

El concejal de Més Biel Payeras ha defendido la moción presentada por su partido. «Estamos de acuerdo en consultar a los vecinos, siempre que sea de modo formal, con registro de entrada y no de palabra». La moción de Més apunta «las sospechas de corrupción y la huída a Emiratos Árabes del exmonarca propicia esta iniciativa para dar visibilidad en las calles de sa Pobla a las mujeres jornaleras».