Rafel Reus, PP de Búger: «Dimito harto de que mi concejala vote con el PSOE, pero seguiré afiliado al PP»

Rafel Reus ha presentado su renuncia como concejal y portavoz del PP de Búger. Habla de su «hartazgo» hacia el «viejo PP local» que llegó a presionar al PP balear para forzarle a renunciar tras votar como alcalde a Pep Lluís Pons (Més). Pons dimitió pocos meses después ante la imposibilidad de aprobar los Presupuestos y una dedicación exclusiva para su grupo. Hoy el alcalde es Pere Torrens (independiente en las listas del PSOE). Gobierna en minoría con el «apoyo habitual» de la concejala del PP Coloma Capó.

¿Puede confirmarnos si ha presentado su renuncia como concejal y por qué?

—Sí. Lo he hecho porque estoy harto de todo. Harto de aguantar que la concejala del PP Coloma Capó vote con el gobierno del PSOE. No ha habido disciplina de partido y el voto de la concejala siempre es discordante del mío como portavoz.

Hace unos meses la presidenta de la junta local del PP llegó a pedir junto a un grupo de afiliados en Palma que forzaran su renuncia por haber apoyado al inicio de la legislatura el gobierno de Més. ¿Su renuncia es una consecuencia de aquél movimiento de los llamados ‘críticos’?

—No. En Palma se han mantenido al margen de lo que ocurre en Búger. No me han presionado para que me marche. Lo hago porque estoy harto. He aguantado mucho. Acepté encabezar la candidatura cuando Tolo Alemany se retiró. Teníamos un equipo, un equipo dispuesto a consensuar, pero la antigua junta y Coloma Capó no solo no consensúan, sino que incluso durante toda la campaña electoral intentaron que parte del voto del PP se fuera al PSOE. Sufrí una campaña con un trabajo subterráneo y lo que llevamos de legislatura ese trabajo subterráneo ha continuado.

¿Contempla su marcha a otro partido?

—No. Renuncio a todos los cargos pero me quedo como militante porque soy un hombre de ideas y comparto las ideas del PP como partido. Seguiré afiliado, pero ante esta situación de hartazgo no quiero perder más tiempo como portavoz del grupo municipal y concejal. Tengo otros trabajos que me dan más beneficios y satisfacción personal.

¿Quién le sustituirá como concejal y portavoz?

—Ni lo sé, ni mi importa. Hasta ese punto llega mi hartazgo.