¿Terremoto?, tal vez fue un ‘barrobí des Coll’

Con los dedos de las manos podríamos contar a los montuïrers que el pasado domingo a las 19:33 horas notaron el temblor de tierra que agitó los rostolls de Son Miró.

El Instituto Geográfico Nacional indica que un temblor de 2,2 en la escala de Richter sacudió la tierra a 12 kilómetros de profundidad y a escasos tres kilómetros de Montuïri. El epicentro lo ubica en las tierras de Son Miró, justo al lado de la carretera de Montuïri a Porreres.

La mayoría de vecinos de la localidad del Pla se enteraron del movimiento sísmico por las noticias en la redes sociales. A primera hora el Facebook de la revista local Bona Pau informaba de lo ocurrido.

Este lunes, en la plaza, día de Dilluns (sinónimo de mercado en Montuïri) muchos preguntaban si alguien había notado algún tremolor. Bernadí Font Mayol, siempre atento a las páginas de Ultima Hora, señalaba que «me lo han comentado pero yo no noté nada. Enseguida que lo he sabido he mirado el periódico para ver lo ocurrido».

Toni Martorell, Antònia Mayol, Miquel Ginard o Marina Coll (en la foto superior) también comentaban que no notaron nada «ni siquiera un temblor». Uno de ellos señalaba en tono de broma que tal vez en lugar de un terremoto podría haber sido un barrobí de la cantera cercana al núcleo. Y es que el Coll de sa grava, que ya sale en las Rondalles como punto de extracción de grava, ha ampliado sus terrenos para poder aumentar su extracción en los próximos años.

En el Pla el último terremoto registrado fue el pasado 4 de febrero de este año. El epicentro a 9 kilómetros de profundidad fue en Petra y los vecinos de Sant Joan sí notaron el temblor de 2,1 de magnitud.

El próximo terremoto que puede sufrir Montuïri será si al llegar Sant Bartomeu los Cossiers no pueden salir a danzar por sus calles. No ver los bailes puede provocar un temblor que se notará en el corazón de cada montuïrer.