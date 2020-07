Més exige al Consell que defienda la ayuda para comprar el Castell

La retirada por parte del Govern de la ayuda económica procedente del impuesto turístico que se iba a destinar a la iniciativa del Consell para comprar el Castell de Alaró ha provocado un «profundo rechazo» en la agrupación local de Més.

La portavoz del partido, Aina Sastre, se muestra «decepcionada con el hecho de que el Consell de Mallorca no haya solicitado que la compra del castillo sea un proyecto estratégico, con el objetivo de que pueda ejecutarlo y a su vez para que no se retiren los fondos del impuesto sostenible destinados a esta iniciativa».

Respuesta estatal

Sastre no entiende «la decisión de excluir la compra del castillo de los proyectos que continuaban en activo. El Consell se ha excusado en problemas administrativos, cuando la realidad es que el departamento de Ordenació del Territori no ha dado ningún paso para arreglar el asunto, según la confirmación de la Secretaria de Estado de Relaciones con las Cortes a la pregunta que le hicimos como Més per Alaró a través del senador Vicenç Vidal». En concreto, la respuesta dada el pasado 16 de marzo indica que «no consta que se haya recibido ninguna solicitud de cesión en relación con el bien al que se refiere la iniciativa parlamentaria», en referencia a la transferencia de titularidad que el Estado podría hacer en favor del Consell.

Aina Sastre considera que «es una lástima que se deje perder la oportunidad de poder hacer pública una finca tan valiosa para el paisaje mallorquín y no entendemos que no se haya tenido en cuenta su valor patrimonial».

«La tarea de delimitar la parte pública y privada debe continuar»

Desde Més per Alaró insisten en que «debe continuar la tarea para delimitar la parte pública de la privada» y además insta al Consell a que «solicite la titularidad patrimonial de las murallas al Estado». La delimitación es un punto clave para la potencial compra del Castell, aunque Més cree que si el Consell fuese propietario de las murallas «se tendría plena gestión de la finca para realizar las tareas de investigación y restauración necesarias».