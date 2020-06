Inquietud vecinal en Portals por la instalación de una torre de telefonía móvil

Los vecinos de la parte alta de Portals, la situada en el último tramo de la calle Ramón Llull y las calles Bosque y Victoria, han expresado en los últimos días su preocupación a varios responsables del Ajuntament de Calvià por la instalación de una torre de telefonía móvil muy cerca de sus hogares. Concretamente, añaden los vecinos consultados, la antena se ha instalado en una parcela municipal cercana al depósito de agua que abastece la zona.

«No queremos el 5G, o lo que sea, pegado a nuestras casas, por nuestra salud, por la depreciación de nuestras propiedades y por el impacto medioambiental», aseguran vecinos que se han puesto en contacto con este periódico.

Preguntado al respecto al Ajuntament de Calvià, fuentes del gabinete del alcalde Alfonso Rodríguez Badal (PSOE) reconocen tener conocimiento de la instalación de la mencionada torre de telefonía móvil, pero matizan que no se trata de una antena con tecnología 5G, sino de 3G y 4G. Asimismo, estas mismas fuentes municipales atribuyen el montaje de la antena a las quejas también vecinales registradas en la zona de Portals y Costa de’n Blanes debido a graves problemas de cobertura. «Con esta nueva antena se busca mejorar este déficit de cobertura», aseguran desde el Consistorio.

En estos casos, el otorgamiento de la licencia para la instalación de torres de telefonía móvil corresponde al Govern. Los ayuntamientos se limitan a ceder el terreno (en caso de que se levanten en suelo público municipal) y la empresa instaladora a pagar un canon.

No obstante, los vecinos afectados no parecen satisfechos con la respuesta del Ajuntament de Calvià y conminan a éste a buscar un nuevo emplazamiento con buena recepción más alejado de sus viviendas «y montar ahí un parque de antenas para dar el servicio y no fastidiar a nadie. En lo alto del túnel de Bendinat, por ejemplo», sugieren los residentes.

Sea como fuere, estos vecinos ya han iniciado una campaña de recogida de firmas para presionar al Consistorio y que traslade la torre de telefonía móvil a otro área no tan concurrida.

Un polémico asunto que ha tenido ya cierto impacto, puesto que algún grupo político del Ajuntament parece dispuesto trasladar el debate sobre la instalación de la antena al salón de plenos del Consistorio calvianer.