Una radiografía del verano

«Son las pulsiones más básicas multiplicadas por mil. Sexualidad, alcohol y desfase». El fotógrafo Javier Izquierdo (Palma de Mallorca, 1976) lleva diez años capturando historias para no dormir en Magaluf. Veranos de escándalo, de «playa, sol, alcohol y crema solar» en uno de los destinos predilectos para el turismo internacional. Ahora recopila sus vivencias en Greetings from Magaluf –editado por la asociación Samakineta y diseñado por Dani Cardona y Tomeu Darder–, un librito compuesto por 26 postales en forma de acordeón. El autor presentará su nuevo proyecto el próximo 15 de julio, a las 19.00 horas, en La Misericòrdia, dentro de los programas culturales de la librería Rata Corner, junto con Toni Amengual y Xisco Bonnín.

Composición

Se trata de imágenes realizadas a través de cámaras desechables entre los veranos de 2010 y 2012. «La intención era dar ese toque cutre, realista y que no embelleciese nada de lo que estaba ocurriendo allí. Quería hacer fotos que fuesen como si un turista las hubiese podido hacer», detalla Izquierdo, que lleva más de 20 años fotografiando y documentando la realidad del mundo. Desde un principio, explica, «tenía claro que no quería hacer un libro convencional». La gestación de la obra fotográfica arrancó hace poco más de un año. Además, forma parte de la campaña de verano ‘Guiriscomehome’, una iniciativa que él mismo junto con el fotógrafo Toni Amengual presentaron en sus redes sociales el pasado viernes, 5 de junio, con el fin de recuperar la normalidad turística en la Isla.

Mientras la situación se restablece, Izquierdo aproxima al lector sus vivencias de Magaluf, esa ‘ciudad sin ley’. Así crea una radiografía de instantes únicos y bizarros. «Nada ha cambiado allí en todos estos años. Todo pasa por el desfase».