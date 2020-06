El Consell solicita a la DGT que restrinja el tráfico en Formentor a partir del 22 de junio

La prohibición de circular en vehículos privados a motor entre la playa de Formentor y el faro desde las 10 hasta las 19 horas se comenzará a aplicar previsiblemente el 22 de junio, una vez se extinga la declaración del estado de alarma, y seguirá vigente hasta el 15 de septiembre.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha comunicado al Govern, al Consell y al Ajuntament de Pollença que existe la posibilidad de levantar las restricciones en Formentor (publicadas en el BOE a principios de año) «hasta que las circunstancias del tráfico dentro del proceso de desescalada evidencien la necesidad» de una intervención.

Pero el Consell de Mallorca mantiene que el plan que se aplica en la carretera de Formentor desde hace dos veranos (este sería el tercero) no viene solamente condicionado por la saturación de vehículos, sino que «se apoya en la preservación y protección ambiental» consolidando un «cambio de modelo para el acceso a los parajes naturales de Mallorca».

La Conselleria insular de Mobilitat i Infraestructuras, con Iván Sevillano (Podem) al frente, reivindica además el «efecto pedagógico» que tendrá el hecho de mantener las restricciones aún en el caso de que no se prevea una saturación de vehículos «para la consolidación de la medida en el tiempo».

Por su parte, el Ajuntament se opone firmemente a que se apliquen las restricciones antes de la llegada del turismo. «No tiene ningún sentido mientras las fronteras estén cerradas, cuando además nos están diciendo que existe un mayor riesgo de transmisión del virus en el transporte público colectivo que en los vehículos privados», dice el alcalde de Pollença Tomeu Cifre (Tots).

Cifre reconoce, no obstante, que la playa de Formentor (salvo los días de mal tiempo) ya comienza a estar «saturada» y pide al Consell y al Govern que den «soluciones» a la falta de aparcamiento, no solo en Formentor (solo hay un aparcamiento privado que no basta para satisfacer la demanda en temporada alta) sino también en Cala Figuera.

Cabe recordar que desde que hace dos años Gobierno central, Govern balear, Consell y Ajuntament acordaran limitar el tráfico de vehículos particulares a motor en la carretera de Formentor durante la temporada alta, la Direcció General de Mobilitat del Govern ha puesto en marcha un sistema alternativo de transporte colectivo: el bus lanzadera.

En este sentido, la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat con Marc Pons al frente ha comunicado que pueden ofrecer el servicio de lanzadera «adaptado a las circunstancias actuales». Demanda en este sentido poder realizar una «oferta progresiva» con una cierta «flexibilidad a la hora de establecer frecuencias que se adapten a la demanda real dando a la vez un buen servicio». Comparte la idea del Consell de mantener el cierre al acceso al faro para consolidar el nuevo modelo de movilidad, pero pide un margen de tiempo para preparar el servicio, teniendo en cuenta que las empresas concesionarias están en procesos de ERTO y deben recuperar a los trabajadores, garantizando su estabilidad durante los meses que funcione.