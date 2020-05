El Govern ‘aparca’ la creación del museo del ferrocarril en la estación de Son Carrió

La creación del museo de ferrocarril de Mallorca en la nave de la estación del tren de Son Carrió tendrá que esperar. La nueva infraestructura, que contemplaba la puesta en circulación de un tren histórico en un tramo de la antigua vía, ha pasado por diferentes vicisitudes y, finalmente, la Conselleria de Mobilitat i Habitatge del Govern balear ha decidido renunciar a este proyecto impulsado en 2015 por la Fundació Ferrocaib, entidad que cuenta con un importante patrimonio ferroviario.

En el mes de octubre de 2017 el entonces vicepresidente del Govern, Biel Barceló, y el conseller de Mobilitat, Marc Pons, anunciaron a bombo y platillo la inversión de 4,2 millones de euros, procedentes del impuesto turístico, para llevar a cabo este proyecto.

La previsión era que se ejecutara en tres fases (2018-2020). Sin embargo el proyecto no arrancó y Serveis Ferroviaris de Mallorca perdió esta subvención al no poner en marcha el museo en los plazos previstos. Ante esta situación, Movilitat anunció el año pasado que la creación del museo se haría con fondos propios y, ésta era la intención inicial ya que destinó una partida de 400.000 euros en este concepto en los presupuestos autonómicos de 2019.

Revisión

Fuentes de la Conselleria de Movilitat confirmaron a este periódico que esta inversión no se hará y que el proyecto queda parado. «En este momento todo está en revisión y se han de priorizar proyectos». Aseguran que «es una actuación muy interesante que por ahora no se podrá hacer pero que se va a reconsiderar en cuanto sea posible». El presidente de la Fundació Ferrocaib, Guillem Febrer, mostró su decepción ayer por esta decisión. «Después de tantos años de lucha, de haber atravesado diferentes problemas no entendemos como se ha renunciado al proyecto. Nosotros volveremos a pedir que se reconsidere porque tiene un importante componente social ya que estaba pensado para crear nuevos puestos de trabajo destinado a personas con discapacidad. Tiene un gran valor cultural, ambiental y turístico», explicó.

Desde la Fundació se ha trabajado en la locomotora de vapor que tenía que ponerse en funcionamiento para analizar su estado y se comprobó que la situación era buena.

El Govern, el año pasado, firmó un convenio con el Ajuntament de Sant Llorenç para que éste asumiera la gestión del futuro espacio museístico. El alcalde de Sant Llorenç, Mateu Puigrós, apuntó que «es una lastima y el Ajuntament no tiene recursos propios para poner en marcha este proyecto». Añadió que «cuando haya pasado esta crisis sanitaria se tendrán que plantear otros proyectos que complementen al de sol y playa y dar prioridad a otros segmentos turísticos y este museo en Son Carrió tiene cabida en ellos».