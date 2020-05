La Cooperativa de Porreres busca fórmulas para acercar los albaricoques a sus clientes

La maduración de los primeros albaricoques, los primerencs, se ha avanzado unos 15 días con respeto a años anteriores. Ello ha provocado que su recolecta se haya juntado con la situación que vivimos debido a la crisis de la COVID-19. La Cooperativa de Porreres, principal distribuidor de los albaricoques de la comarca y por tanto de la Isla, trabaja para buscar una fórmula para poder comercializar el producto con toda seguridad y, así, facilitar a los clientes su adquisición.

La gerente de la Cooperativa, Esperança Mora, señala que «este año creemos que habrá una cosecha de entre 30 y 40 toneladas de albaricoques» e indica que «la llegada del producto hasta la Cooperativa lo tenemos asegurado ya que los payeses y productores se prevé que puedan recogerlo con toda normalidad. Lo que nos preocupa es la distribución».

Esta misma semana se prevé que aumenten las entradas del producto en la Cooperativa y la coincidencia con la entrada en la fase 1 y la libre circulación por toda la Isla puede ayudar a las ventas. Aún así, Mora señala que «también estamos trabajando para ofrecer el producto, al igual que estos últimos meses hemos ofrecido la confitura de albaricoque, a través de las ventas de la Cooperativa del Camp Mallorquí».

Producción y Fira

El buen tiempo de este invierno ha sido uno de los factores que ha provocado este avance de 15 días en la maduración de los primeros frutos. La cosecha que puede entrar este 2020 en la Cooperativa la sitúa como una campaña mucho mejor que la del año pasado, cuando alcanzaron poco más de las 15 toneladas. Cabe recordar que en 2018 se llegó a una cifra de 60 toneladas de albaricoques, principalmente en Porreres pero también en los municipios de Vilafranca, Felanitx y Montuïri.

A estos primeros albaricoques de las variedades Modesto, Rojo Palabras o el Primerenc Mallorquí le seguirán en las próximas semanas las variedades Canino y los apreciados Galta Vermella.

En 2018 se puso en marcha la marca identificativa ‘Albercoc de Porreres’ para que los consumidores los puedan distinguir de los llegados de fuera de la Isla. Además, desde la Cooperativa y el Ajuntament de Porreres apoyan la iniciativa de la Associació de Varietats Locals para conseguir el reconocimiento por parte de la Conselleria d’Agricultura del Albercoc de Porreres como ‘Aliment Tradicional’.

Por lo que se refiere a la ya consolidada Fira de l’Albercoc que desde hace unos años celebra el pueblo a mediados de junio, todavía no hay nada cerrado para este año. La alcaldesa, Xisca Mora, indica que «en estos momentos no hemos tomado ninguna decisión ya que a mediados o finales de junio desconocemos en qué fase estaremos. Lo que si que podemos asegurar es que no será como los años anteriores». La feria es como un mercado pequeño en la que únicamente hay una docena de paradas dedicadas a la venta del albaricoque y sus derivados. Xisca Mora señala que «si no se puede hacer presencial haremos algo en las redes para promocionar el producto».