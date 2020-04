El municipio de Deià permite los desplazamientos a los huertos de autoconsumo para «cubrir las necesidades alimentarias» durante esta crisis provocada por el coronavirus (COVID-19).

Según ha informado el alcalde de Deià por la Agrupación Deià y miembro de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, este martes en una nota de prensa, el Ayuntamiento «ha declarado por decreto de alcaldía que todos los huertos de autoconsumo son una fuente principal de alimentos».

Esta decisión, ha explicado al respecto, permite que «bien la persona titular o la explotadora del huerto pueda moverse entresu domicilio y el lugar donde cultiva con una declaración responsable de esta necesidad y una autorización expedida por alcaldía.»

Asimismo, ha asegurado que esta medida se ha tomado «atendiendo a las máximas medidas de seguridad y buscando el menor riesgo para la ciudadanía.»

Por otro lado, el alcalde de Deià ha criticado que Delegación delGobierno ha sido «especialmente restrictiva» en el caso de Baleares, en este ámbito con respecto a otras autonomías.

Sin embargo, ha añadido, «desde el Ayuntamiento se ha creído que una correcta interpretación de aquello que se dispuso permitía que los ciudadanos acudieran a sus huertos.»

«Recordamos que, en muchos casos, estos huertos son fundamentales para muchas personas y familias en situaciones de carencia de ingresos y que suponen un ahorro importante; además, no se puede tener en cuenta solo la necesidad presente sino también la que puede tener la familia en un futuro: si no se siembran ahora no se podrán recoger el fruto más adelante», ha destacado.

Con todo, ha recordado que este lunes maté, el coordinador general de MÉS per Mallorca, Antoni Noguera, ya pidió que se permitan los desplazamientos a los huertos urbanos y de autoconsumo.

«No tiene sentido permitir que se formen largas colas en los supermercados pero en cambio no sea considerada la posibilidad de ir a cosechar la verdura o fruta propias», aseguró el líder ecosobiranista.